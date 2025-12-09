< sekcia Zahraničie
Sudca súhlasil so sprístupnením dokumentov v prípade Maxwellovej
Ministerstvo už v auguste požiadalo súd o zverejnenie všetkých spisov z procesu.
Autor TASR
New York 9. decembra (TASR) – Ministerstvo spravodlivosti USA môže zverejniť dokumenty veľkej poroty v prípade Ghislaine Maxwellovej, dlhoročnej spoločníčky zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, týkajúce sa obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho zneužívania. V utorok o tom rozhodol federálny sudca Paul A. Engelmayer, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry AP a DPA.
Engelmayer je druhým sudcom, ktorý povolil ministerstvu spravodlivosti zverejniť predtým tajné súdne dokumenty. Minulý týždeň federálny sudca na Floride vyhovel žiadosti rezortu o zverejnenie prepisov zo zastaveného vyšetrovania federálnej veľkej poroty týkajúceho sa Epsteina.
Ministerstvo už v auguste požiadalo súd o zverejnenie všetkých spisov z procesu s Maxwellovou. Engelmayer to vtedy odmietol s argumentom, že na rozdiel od očakávaní neobsahujú nové významné poznatky o Epsteinových aktivitách a nespomínajú sa v nich iné osoby okrem Epsteina a Maxwellovej, ktoré mali sexuálny kontakt s maloletou osobou.
V novembri však Kongres schválil zákon nariaďujúci zverejnenie všetkých dokumentov a vyšetrovacích spisov súvisiacich s Epsteinom, ktorý následne podpísal prezident Donald Trump.
Súhlas druhého sudcu znamená, že dokumenty záznamy by mohli byť zverejnené do desiatich dní. Schválený zákon totiž požaduje, aby ministerstvo spravodlivosti poskytlo verejnosti záznamy súvisiace s Epsteinom do 19. decembra.
Epstein, ktorý dlhé roky systematicky zneužíval maloletých, spáchal v roku 2019 podľa oficiálnych záverov samovraždu vo svojej väzenskej cele. Maxwellovú v roku 2022 odsúdili na 20 rokov väzenia. Podľa rozsudku zohrala ústrednú úlohu pri založení siete obchodovania s dievčatami na sexuálne účely.
