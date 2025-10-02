< sekcia Zahraničie
Sudca v Španielsku nariadil proces s manželkou premiéra pre korupciu
Už pred týždňom sudca Juan Carlos Peinado nariadil proces proti Gómezovej v prípade údajnej sprenevery.
Autor TASR
Madrid 2. októbra (TASR) - Sudca v prípade manželky španielskeho premiéra Pedra Sáncheza Begone Gómezovej vo štvrtok nariadil súdny proces s porotou v prípade obvinení z korupcie a zneužívania politického vplyvu. Podľa správy agentúry AFP o tom informuje TASR.
Už pred týždňom sudca Juan Carlos Peinado nariadil proces proti Gómezovej v prípade údajnej sprenevery. Ten istý sudca teraz rozhodol, že na základe predbežného vyšetrovania je primerané usporiadať súdny proces s porotou pre podozrenia z korupcie v súkromnom sektore, zneužívania politického vplyvu, sprenevery a nekvalifikovaného konania.
Peinado si predvolal Gómezovú a ďalších dvoch podozrivých na pondelok, keď dostanú oficiálne vyrozumenie o najnovšom rozhodnutí. Gómezová sa proti nemu môže ešte odvolať.
Peinado spustil vyšetrovanie v apríli 2024 pre podozrenie, že Gómezová zneužila postavenie manželky predsedu vlády na svoj osobný prospech.
Viacerí príbuzní alebo bývalí spojenci premiéra Pedra Sácheza sú momentálne vyšetrovaní orgánmi činnými v trestnom konaní. To oslabuje jeho menšinovú koalíciu, ktorá sa pri presadzovaní zákonov musí spoliehať na regionálne separatistické strany. Sánchez obvinenia proti svojej manželke odmieta ako pokus o podkopanie vlády.
