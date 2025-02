Sudca v USA nariadil odvolať zmrazenie financovania pomoci v zahraničí

Washington 14. februára (TASR) - Americký federálny sudca vo štvrtok večer nariadil administratíve Donalda Trumpa, aby dočasne odvolala pozastavenie financovania americkej pomoci v zahraničí. TASR sa odvoláva na denník The New York Times (NYT) a agentúru AP.



Rozhodol o tom sudca Amir Ali v rámci žaloby podanej dvoma zdravotníckymi organizáciami, ktoré dostávali finančné prostriedky zo Spojených štátov na programy v zahraničí.



Sudca vo svojom príkaze uviedol, že Trumpova administratíva argumentovala tým, že musela zastaviť financovanie tisícov programov pomoci Agentúry Spojených štátov pre medzinárodný rozvoj v zahraničí (USAID), aby vykonala dôkladné preskúmanie každého programu a toho, či by sa mal zrušiť.



Predstavitelia administratívy však "neponúkli žiadne vysvetlenie, prečo plošné pozastavenie všetkej zahraničnej pomoci pridelenej Kongresom, ktoré vyvolalo šokovú vlnu a narušilo" zmluvy s tisíckami neziskových organizácií, firiem a ďalších subjektov, "bolo racionálnym predstupňom preskúmania programov," uviedol sudca.



Toto rozhodnutie bolo prvým, ktoré dočasne zrušilo zmrazenie financovania zahraničnej pomoci Trumpovej administratívy, ktoré prinútilo USAID a zmluvných partnerov ministerstva zahraničných vecí po celom svete zastaviť poskytovanie humanitárnej pomoci a inej pomoci a tiež prepúšťať zamestnancov.



Príkaz, ktorý umožňuje opätovný pohyb finančných prostriedkov, sa vzťahuje na existujúce zmluvy pred vydaním Trumpovho dekrétu z 20. januára, ktorým vyhlásil zmrazenie zahraničnej pomoci.



Americký miliardár Elon Musk na začiatku februára vyhlásil, že spolu s prezidentom Donaldom Trumpom plánujú USAID zrušiť. Agentúre pozastavili financovanie a množstvo zamestnancov bolo poslaných na dovolenku. USAID zastrešuje humanitárne, zdravotnícke alebo núdzové programy v približne 120 krajinách sveta.