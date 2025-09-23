< sekcia Zahraničie
Sudca v USA povolil dokončenie veterného parku
Autor TASR
Washington 23. septembra (TASR) – Federálny sudca v USA v pondelok rozhodol, že výstavba takmer dokončeného pobrežného veterného parku Revolution Wind pre americké štáty Rhode Island a Connecticut môže pokračovať. Informovala o tom agentúra AP, ktorá objasnila, že toto súdne rozhodnutie je ranou pre administratívu prezidenta USA Donalda Trumpa a jej snahy obmedziť rozvoj tohto odvetvia.
Tento projekt bol pozastavený od 22. augusta, keď americký Úrad pre správu oceánskej energie (BOEM) vydal príkaz na zastavenie stavebných prác s odôvodnením, že existujú obavy o národnú bezpečnosť. Ministerstvo vnútra však tieto obavy bližšie nešpecifikovalo. Developer projektu a obe zainteresované štáty následne podali žaloby na federálnych súdoch.
Dánska energetická spoločnosť rsted a jej partner Skyborn Renewables požiadali federálny súd o predbežné opatrenie, ktoré by im umožnilo pokračovať vo výstavbe.
Sudca Royce Lamberth v pondelok uviedol, že zohľadnil rozsah investícií, každodenné straty vo výške 2,3 milióna dolárov i riziko, že ak projekt nedodrží termíny, môže sa zmeniť na úplné fiasko. Zdôraznil, že na stavbe, ktorá je hotová približne na 80 percent, pracuje už viac ako 1000 ľudí.
„Niet pochýb, že žalobcovia by inak utrpeli nenahraditeľnú škodu,“ uviedol sudca pri vyhlásení rozhodnutia. Dodal, že projekt Revolution Wind preukázal vysokú šancu na úspech v spore a pokračovanie výstavby je vo verejnom záujme.
Ministerstvo vnútra uviedlo, že súdne rozhodnutie síce znamená obnovenie stavebných prác, ale vyšetrovanie možných rizík pre národnú bezpečnosť bude pokračovať.
Podľa AP Trumpova administratíva v posledných mesiacoch viackrát zablokovala veľké veterné projekty pri pobreží, pozastavila povoľovanie nových a zablokovala stovky miliónov dolárov federálneho financovania pre rozvoj odvetvia. Trump argumentuje potrebou posilnenia ťažby fosílnych palív, aby USA mali „najlacnejšiu energiu na svete“.
Projekt Revolution Wind má po dokončení zásobovať elektrinou vyše 350.000 domácností, čo predstavuje asi 2,5 percenta regionálnej spotreby. Výstavba sa začala v roku 2024, jej predpokladané náklady presahujú päť miliárd dolárov. Na území Rhode Islandu je aj prvý americký pobrežný veterný park – Block Island Wind Farm.
