Sudca v USA zakázal vyhostiť päťročného chlapca a jeho otca z Ekvádoru
Federálni predstavitelia tvrdia, že otec bol v USA nelegálne: vstúpil tam údajne bez platných dokladov v decembri 2024.
Washington 28. januára (TASR) – Sudca federálneho súdu v USA vydal dočasné nariadenie, ktoré zakazuje vyhostenie päťročného chlapca ekvádorského pôvodu a jeho otca, ktorí boli minulý týždeň zadržaní v americkom štáte Minnesota, informovala v noci na stredu agentúra AP, píše TASR.
Ide o prípad medializovaný aj mimo USA: fotografia vystrašeného chlapca v modrej zimnej čiapke so zajačími ušami a mnohofarebným batohom so Spidermanom, ktorého rukoväť drží muž v uniforme, bola zverejnená v mnohých médiách.
Sudca Fred Biery na súdnom pojednávaní v San Antoniu rozhodol, že akékoľvek vyhostenie alebo premiestnenie päťročného Liama Coneja Ramosa a jeho otca Adriana Alexandra Coneja Ariasa je pozastavené, kým prebieha súdny spor.
Otec a syn sú momentálne v rodinnom detenčnom centre v meste Dilley v štáte Texas. Zadržaní boli minulý týždeň pred svojím domom v Minnesote.
Podľa očitých svedkov a zamestnancov miestnych vzdelávacích inštitúcií federálne imigračné orgány použili tohto chlapca v predškolskom veku ako „návnadu“, pomocou ktorej sa chceli dostať do domu rodiny a k jeho rodičom.
Tento prístup vyvolal ostrú verejnú diskusiu o prístupe imigračných úradov. Ministerstvo vnútornej bezpečnosti označilo medializované tvrdenia za zavádzajúce a uviedlo, že otec z miesta utiekol, pričom syna nechal v naštartovanom aute na príjazdovej ceste k domu.
Federálni predstavitelia zároveň tvrdia, že otec bol v USA nelegálne: vstúpil tam údajne bez platných dokladov v decembri 2024. Právnik rodiny argumentuje, že jeho mandant podal žiadosť o azyl, čo mu de facto umožňuje pobyt v USA.
