Sudca Willaim Young: Trumpova vláda porušila ústavu
Sudca Willaim Young v Bostone rozhodol, že Trumpova administratíva porušovala prvý dodatok ústavy tým, že bránila v slobode prejavu na univerzitných kampusoch.
Autor TASR
Washington 30. septembra (TASR) - Americký federálny sudca v utorok rozhodol, že vláda prezidenta Donalda Trumpa potlačila slobodu prejavu v rozpore s Ústavou Spojených štátov. Urobila tak podľa sudcu prijatím politiky odoberania víz zahraničným študentom a profesorom, ktorí vyjadrovali propalestínske postoje, ich zatýkaním, zadržiavaním a deportáciami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Young zatiaľ posudzoval iba to, či súčasná americká vláda konala zákonne. O ďalšom postupe súdu v prípade bude rozhodovať neskôr. Právnici zastupujúci skupiny študentov z vysokých škôl naliehali na sudcu, aby zakázal Trumpovej vláde vyhrážať sa zadržiavaním a deportáciami. Žalobu podali ešte v marci po tom, čo imigračné úrady zadržali propalestínskeho aktivistu a absolventa Kolumbijskej univerzity Mahmúda Chalíla, ktorého prepustili až v júni.
Reuters objasňuje, že zadržanie Chalíla bolo prvým pokusom administratívy deportovať zahraničných študentov s propalestínskym a protiizraelským postojom.
Odvtedy vláda zrušila víza stovkám študentov a učiteľov. Niektorých nariadila aj zadržať, ako napríklad tureckú občianku Rümeysu Öztürkovú z Tuftsovej univerzity v štáte Massachusetts. Tú zadržali na ulici maskovaní agenti, pretože v školských novinách v roku 2024 kritizovala univerzitu za postup pri riešení študentských protestov voči vojne v Pásme Gazy. Požadovala, aby Tuftsova univerzita uznala genocídu Palestínčanov.
V týchto spomínaných, ale i ďalších prípadoch sudcovia nariadili prepustenie študentov zadržaných imigračnými orgánmi po tom, čo tvrdili, že administratíva proti nim zasiahla za ich propalestínske názory, pričom tak urobila v rozpore s ústavným právom na slobodu prejavu.
Trump v januári podpísal sériu nariadení týkajúcich sa školstva vrátane nariadenia o ďalších opatreniach na boj proti antisemitizmu, ktorým reagoval na rozsiahle protesty na univerzitných kampusoch, ktoré vypukli po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023 a následnej vojne v Pásme Gazy.
Tento dokument sa zameriava na vandalizmus na univerzitách a diskrimináciu židovských študentov, ku ktorým došlo počas niekoľko mesiacov trvajúcich demonštrácií, a pripúšťa deportácie študentov, ktorí počas protestov porušili zákon.
