Sudca zamietol Trumpovu žiadosť o odloženie termínu oznámenia trestu

New York 7. januára (TASR) — Newyorský sudca Juan Merchan zamietol v pondelok žiadosť zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa o odloženie oznámenia trestu v kauze falšovania finančných záznamov týkajúcich sa platieb bývalej pornoherečke Stormy Daniels za mlčanlivosť, stanoveného na na 10. januára. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.



„Tento súd preskúmal argumenty obžalovaného (...) a dospel k záveru, že ide vo veľkej miere o opakovanie argumentov, ktoré už niekoľkokrát v minulosti predložil,“ uviedol Merchan v dvojstranovom rozhodnutí. Žiadosť z uvedeného dôvodu zamietol. Poznamenal tiež, že proti odročeniu sa vyslovila aj prokuratúra.



V liste zverejnenom v pondelok Trumpovi právnici žiadali, aby bolo piatkové zverejnenie výmery trestu zrušené a uskutočnilo sa len záverečné preskúmanie ich podaní týkajúcich sa imunity pre prezidenta USA, ktorú najvyšší súd v polovici minulého roka výrazne rozšíril. Práve rozšírenú imunitu používajú Trumpovi obhajcovia ako argument na zastavenie tohto konania.



Trumpa, ktorému 20. januára začína druhé funkčné obdobie ako prezidenta USA, uznala koncom mája 2024 porota v New Yorku za vinného vo všetkých 34 bodoch obžaloby z falšovania finančných záznamov s cieľom zatajiť vyplatenie 130.000 dolárov bývalej pornoherečke Stormy Daniels, aby pred voľbami v roku 2016 nehovorila o ich údajnom vzťahu z roku 2006, ktorý Trump popiera. Peniaze herečke vyplatil vtedajší Trumpov právnik Michael Cohen.



Trest mal byť pôvodne oznámený v polovici septembra. Sudca Merchan, ktorý je pod veľkým politickým tlakom, však vyhovel Trumpovej žiadosti, aby tak urobil až po prezidentských voľbách. Minulý piatok určil ako dátum vynesenia rozsudku 10. január, no zároveň avizoval, že neuloží trest odňatia slobody.



Trump tak bude prvým zvoleným prezidentom USA, ktorého odsúdia za trestný čin. Po skončení svojho prvého funkčného obdobia (2017 – 2021), poznačeného mnohými škandálmi, bol obvinený celkovo v štyroch trestných veciach, vrátane manipulácie volieb a v súvislosti s útokom svojich radikálnym podporovateľov na Kapitol.



Dve trestné konania zo strany federálnych súdnych orgánov boli medzičasom zastavené s odôvodnením, že americké ministerstvo spravodlivosti vo všeobecnosti nevyšetruje úradujúcich prezidentov. Prípad ovplyvňovania volieb v americkom štáte Georgia je odložený.