Sudca zamietol žiadosť o prepustenie rapera Diddyho Combsa

New York 3. júla (TASR) - Amerického rapera Seana "Diddyho" Combsa neprepustia na kauciu. Rozhodol o tom v stredu sudca Arun Subramanian po tom, ako porota newyorského súdu uznala Combsa za vinného z obvinenia súvisiaceho s organizovaním prostitúcie, avšak za nevinného v prípade závažnejších obvinení z obchodovania so sexom i vydierania. Combs sa nateraz vrátil do väzenia, verdikt však privítal a rovnako aj jeho obhajcovia, píše TASR podľa agentúry AP.



Sudca pri zamietnutí žiadosti o prepustenie na kauciu argumentoval Diddyho priznanou násilníckou minulosťou.



Predbežný dátum vynesenia rozsudku bol stanovený na 3. októbra. Tento termín sa však môže zmeniť vzhľadom na to, že sa uvažuje o vynesení rozsudku v zrýchlenom konaní, uvádza stanica Sky News. Obhajoba, obžaloba aj sudca majú na budúci týždeň prostredníctvom videokonferencie o termíne diskutovať.



Stredajší jednohlasný verdikt súdnej poroty prišiel po troch dňoch rozhodovania. Diddy je podľa neho vinný z dvoch prípadov prepravy za účelom vykonávania prostitúcie a nevinný v zvyšných troch závažnejších prípadoch obchodovania so sexom a vydierania.



Raperovi podľa agentúry AP tak namiesto doživotia hrozí maximálne desaťročný trest, je však pravdepodobné, že bude napokon ešte nižší. Obhajoba žiada trest odňatia slobody v rozmedzí 21 až 27 mesiacov (čiže okolo dvoch rokov), zatiaľ čo žalobcovia tvrdia, že Combs by mal byť odsúdený na prinajmenšom 51 až 63 mesiacov (zhruba štyri až päť rokov). Proces s ním trval sedem a pol týždňa, pričom Diddy si dosiaľ vo väzení odsedel vyše deväť mesiacov.



Rapper po vyhlásení rozhodnutia poďakoval súdnej porote, usmieval sa, modlil sa a objímal svoju právničku Teny Geragosovú.