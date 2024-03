Sudca zrušil časť obvinení proti Trumpovi v kauze zásahov do volieb

Atlanta 13. marca (TASR) - Sudca dohliadajúci na prípad zasahovania do prezidentských volieb v americkom štáte Georgia v roku 2020 zamietol v stredu niektoré obvinenia proti bývalému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ale mnoho bodov v obžalobe ponechal. TASR prevzala informácie od tlačovej agentúry AP.



Sudca Scott McAfee v rozhodnutí napísal, že zrušených musí byť šesť bodov obžaloby vrátane troch proti Trumpovi, predpokladanému republikánskemu nominantovi do prezidentských volieb 2024. Sudca však nechal nedotknuté ostatné obvinenia vrátane desiatich proti Trumpovi a napísal, že prokurátori sa môžu snažiť o novú obžalobu pre obvinenia, ktoré zrušil.



Súdne rozhodnutie je ranou pre vyšetrujúcu prokurátorku okresu Fulton Fani Willisovú, ktorej situácia je už aj tak otrasená a dokonca boli pokusy odvolať ju z prípadu pre jej romantický vzťah s kolegom. Je to prvýkrát, čo boli zrušené obvinenia v niektorom zo štyroch Trumpových trestných prípadov – sudca vysvetlil, že prokuratúra nepredložila dostatok detailov o údajnom trestnom čine.



Šesť zmienených obvinení sa týka vyvíjania tlaku na volených predstaviteľov, aby porušili svoj sľub funkcionára. Sú medzi nimi dve obvinenia súvisiace s telefonátom Trumpa z 2. januára 2021 štátnemu tajomníkovi Georgie a kolegovi republikánovi Bradovi Raffenspergerovi, ktorý v štáte dohliadal na priebeh prezidentských volieb.



"Všetko, čo chcem, je toto. Chcem len, aby sa našlo 11.780 hlasov, čo je o jeden viac, než máme," povedal Trump Raffenspergerovi v telefonáte.



V prípade je teda Trump a 18 ďalších osôb obžalovaných z plánovania zvrátenia jeho prehry v prezidentských voľbách v roku 2020 v tomto štáte, v ktorom zvíťazil Joe Biden.



Takmer 100-stranová obžaloba detailne opisuje desiatky krokov Trumpa alebo jeho spolupracovníkov, ktorými sa snažili zvrátiť jeho porážku. Napríklad obťažovali volebnú pracovníčku vyhrážkami, že bude falošne obvinená z podvodu, alebo sa pokúšali presvedčiť zákonodarcov Georgie, aby nebrali ohľad na vôľu voličov a vymenovali nový zbor voliteľov naklonený Trumpovi.