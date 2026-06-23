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Sudca zrušil predvolania v kauze imigračného zásahu v Minnesote
Tieto predvolania boli doručené guvernérovi štátu Minnesota Tim Walz a ďalším predstaviteľom štátu v januári počas zásahu federálnych zložiek proti imigrantom v tomto štáte na severe USA.
Autor TASR
Washington 23. júna (TASR) - Federálny sudca v USA zrušil predvolania veľkej poroty, ktoré vydalo ministerstvo spravodlivosti pre predstaviteľov amerického štátu Minnesota. Súd tieto predvolania označil za politickú odvetu, informovala v utorok agentúra AFP.
Tieto predvolania boli doručené guvernérovi štátu Minnesota Tim Walz a ďalším predstaviteľom štátu v januári počas zásahu federálnych zložiek proti imigrantom v tomto štáte na severe USA.
Federálny sudca Patrick Schiltz, ktorého do funkcie vymenoval bývalý republikánsky prezident George W. Bush, v zdôvodnení svojho verdiktu uviedol, že ministerstvo spravodlivosti USA „sa snažilo - avšak neúspešne - identifikovať aspoň jeden vierohodný dôvod na vyšetrovanie“, aby mohlo vydať tieto predvolania.
Podľa sudcu boli tieto predvolania protiústavné a ich cieľom bolo prinútiť predstaviteľov Minnesoty pomáhať federálnej vláde pri presadzovaní občianskych imigračných zákonov, šikanovať ich alebo sa im pomstiť za to, že tak neurobili. Sudca označil tieto snahy za očividne nezákonné a neetické zneužitie procesu veľkej poroty.
Tvrdý postup imigračných úradov proti prisťahovalcom v januári v Minnesote vyvolal protesty a odpor zo strany demokratických predstaviteľov štátu. Počas protestov proti imigračným raziám v Minneapolise boli podľa AFP federálnymi agentmi zastrelení dvaja americkí občania.
Walz, ktorý bol v roku 2024 kandidátom na viceprezidenta po boku Kamaly Harrisovej, rozhodnutie federálneho sudcu privítal a označil ho za „víťazstvo právneho štátu a demokracie“.
„Federálny súd rozhodol, že vyšetrovanie ministerstva spravodlivosti voči mne a ďalším voleným predstaviteľom Minnesoty bolo politicky motivované, protiústavné a neopodstatnené,“ uviedol guvernér.
Schiltz zároveň doplnil, že predvolania boli vydané na pozadí dobre zdokumentovaných prípadov, keď administratíva USA využívala trestné vyšetrovania na odvetu voči politickým a osobným protivníkom prezidenta Donalda Trumpa a na vyvíjanie tlaku na nich.
Od svojho návratu do prezidentského úradu prijal republikán Trump viacero represívnych krokov voči osobám, ktoré považuje za svojich protivníkov: presadzoval trestné stíhania svojich politických oponentov, odvolával nelojálnych úradníkov, zameral sa na právnické kancelárie zapojené do predchádzajúcich sporov s ním a obmedzil federálne financovanie viacerých univerzít.
Tieto predvolania boli doručené guvernérovi štátu Minnesota Tim Walz a ďalším predstaviteľom štátu v januári počas zásahu federálnych zložiek proti imigrantom v tomto štáte na severe USA.
Federálny sudca Patrick Schiltz, ktorého do funkcie vymenoval bývalý republikánsky prezident George W. Bush, v zdôvodnení svojho verdiktu uviedol, že ministerstvo spravodlivosti USA „sa snažilo - avšak neúspešne - identifikovať aspoň jeden vierohodný dôvod na vyšetrovanie“, aby mohlo vydať tieto predvolania.
Podľa sudcu boli tieto predvolania protiústavné a ich cieľom bolo prinútiť predstaviteľov Minnesoty pomáhať federálnej vláde pri presadzovaní občianskych imigračných zákonov, šikanovať ich alebo sa im pomstiť za to, že tak neurobili. Sudca označil tieto snahy za očividne nezákonné a neetické zneužitie procesu veľkej poroty.
Tvrdý postup imigračných úradov proti prisťahovalcom v januári v Minnesote vyvolal protesty a odpor zo strany demokratických predstaviteľov štátu. Počas protestov proti imigračným raziám v Minneapolise boli podľa AFP federálnymi agentmi zastrelení dvaja americkí občania.
Walz, ktorý bol v roku 2024 kandidátom na viceprezidenta po boku Kamaly Harrisovej, rozhodnutie federálneho sudcu privítal a označil ho za „víťazstvo právneho štátu a demokracie“.
„Federálny súd rozhodol, že vyšetrovanie ministerstva spravodlivosti voči mne a ďalším voleným predstaviteľom Minnesoty bolo politicky motivované, protiústavné a neopodstatnené,“ uviedol guvernér.
Schiltz zároveň doplnil, že predvolania boli vydané na pozadí dobre zdokumentovaných prípadov, keď administratíva USA využívala trestné vyšetrovania na odvetu voči politickým a osobným protivníkom prezidenta Donalda Trumpa a na vyvíjanie tlaku na nich.
Od svojho návratu do prezidentského úradu prijal republikán Trump viacero represívnych krokov voči osobám, ktoré považuje za svojich protivníkov: presadzoval trestné stíhania svojich politických oponentov, odvolával nelojálnych úradníkov, zameral sa na právnické kancelárie zapojené do predchádzajúcich sporov s ním a obmedzil federálne financovanie viacerých univerzít.