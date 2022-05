Sudcom izraelského Najvyššieho súdu sa po prvýkrát stal moslim

Jeruzalem 10. mája (TASR) - Sudca Chálid Kabúb sa stal prvým moslimom vymenovaným za člena izraelského Najvyššieho súdu. Všetci doterajší sudcovia Najvyššieho súdu pochádzajúci z komunity izraelských Arabov boli kresťania, informuje TASR podľa utorkového článku v denníku The Times of Israel (TOI).



Jediný moslim, ktorý doteraz pôsobil na Najvyššom súde, bol vymenovaný v roku 1999, ale len dočasne.



Izraelský Najvyšší súd má 15 členov a je povolaný rozhodovať o otázkach týkajúcich sa spoločnosti, hospodárstva aj izraelsko-palestínskeho konfliktu. Pôsobí ako najvyšší súd v trestných a občianskoprávnych veciach a tiež ako garant ústavnosti zákonov a vládnych rozhodnutí.



TOI pripomenuli, že Kabúb sa o post sudcu Najvyššieho súdu usiloval už v roku 2018. Svoju kandidatúru napokon stiahol – údajne po tom, čo si uvedomil, že nemá reálnu šancu na vymenovanie.



Do novej funkcie Kabúb nastúpil po tom, ako v pondelok spolu s približne 81 ďalšími sudcami slávnostne zložil prísahu pred prezidentom Jicchakom Herzogom, predsedníčkou Najvyššieho súdu Ester Chajutovou a ministrom spravodlivosti Gideonom Sa'arom.