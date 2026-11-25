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Sudcovia navrhli stiahnuť obvinenie z úplatkárstva voči Netanjahuovi
Sudcovia počas pojednávania naznačili, že šanca na usvedčenie z úplatkárstva je nízka v kauze, v ktorej je Netanjahu obvinený z poskytovania vládnych výhod výmenou za priaznivé mediálne pokrytie.
Autor TASR
Jeruzalem 25. novembra (TASR) - Sudcovia v dlhotrvajúcom korupčnom procese s dočasným izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v stredu odporučili obžalobe, aby voči nemu stiahla obvinenia z úplatkárstva. Uviedli to izraelské médiá v čase, keď Netanjahu bojuje o svoje politické prežitie, píše agentúra AFP. Informuje o tom TASR.
Sudcovia počas pojednávania naznačili, že šanca na usvedčenie z úplatkárstva je nízka v kauze, v ktorej je Netanjahu obvinený z poskytovania vládnych výhod výmenou za priaznivé mediálne pokrytie.
V ďalšom prípade, v ktorom je premiér obžalovaný z podvodu a zneužitia dôvery za údajné vyjednávanie priaznivého mediálneho spravodajstva, sudcovia spochybnili, či jeho konanie napĺňa znaky trestného činu.
V tretej kauze, taktiež týkajúcej sa podvodu a zneužitia dôvery, v ktorej mali Netanjahu a jeho rodina prijímať luxusné dary, sudcovia odporučili uzavrieť dohodu.
Izraelská generálna prokurátorka Gali Baharavová-Miarová, ktorú na pojednávanie predvolali, uviedla, že odporúčania sudcov zváži a je pripravená na vynesenie rozsudku aj na dohodu.
Sudcovia počas pojednávania naznačili, že šanca na usvedčenie z úplatkárstva je nízka v kauze, v ktorej je Netanjahu obvinený z poskytovania vládnych výhod výmenou za priaznivé mediálne pokrytie.
V ďalšom prípade, v ktorom je premiér obžalovaný z podvodu a zneužitia dôvery za údajné vyjednávanie priaznivého mediálneho spravodajstva, sudcovia spochybnili, či jeho konanie napĺňa znaky trestného činu.
V tretej kauze, taktiež týkajúcej sa podvodu a zneužitia dôvery, v ktorej mali Netanjahu a jeho rodina prijímať luxusné dary, sudcovia odporučili uzavrieť dohodu.
Izraelská generálna prokurátorka Gali Baharavová-Miarová, ktorú na pojednávanie predvolali, uviedla, že odporúčania sudcov zváži a je pripravená na vynesenie rozsudku aj na dohodu.