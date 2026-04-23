Sudcovia potvrdili obvinenia voči Dutertemu, čaká ho proces v Haagu
Duterte je obvinený v celkovo troch bodoch zo zločinov proti ľudskosti a prokurátori ho obviňujú z účasti na najmenej 76 vraždách v rokoch 2013 až 2018.
Autor TASR
Haag 23. apríla (TASR) - Bývalého filipínskeho prezidenta Rodriga Duterteho bude súdiť Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu. Sudcovia vo štvrtok potvrdili obvinenia zo zločinov proti ľudskosti z čias jeho takzvanej vojny proti drogám, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Sudcovia v predprocesnom konaní „jednomyseľne potvrdili všetky obvinenia... proti Rodrigovi Roa Dutertemu a postúpili (prípad) na súdne konanie,“ uviedol ICC vo vyhlásení.
Duterte bude prvým bývalým prezidentom ázijského štátu, ktorý sa postaví pred Medzinárodný trestný súd. Ten stíha jednotlivcov za najhoršie zločiny, ako sú vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti.
Nie je jasné, či sa 81-ročný Duterte na procese zúčastní. Jeho obhajcovia tvrdia, že je psychicky príliš slabý. Nedostavil sa ani na pojednávania, kde posudzovali opodstatnenosť obvinení voči nemu.
Jediný raz, čo bol od svojho zadržania videný na verejnosti, bolo jeho prvé vystúpenie cez videohovor, pričom pôsobil zmätene a unavene, a jeho reč bola sotva počuteľná. Podľa sudcov však existujú „opodstatnené dôvody domnievať sa, že Duterte je zodpovedný za zločiny proti ľudskosti, ako sú vraždy a pokusy o vraždu,“ uvádza sa vo vyhlásení Medzinárodného trestného súdu.
Duterte je obvinený v celkovo troch bodoch zo zločinov proti ľudskosti a prokurátori ho obviňujú z účasti na najmenej 76 vraždách v rokoch 2013 až 2018.
Prezidentom Filipín bol v rokoch 2016 až 2022, predtým pôsobil vo funkcii starostu mesta Davao. Organizácie pre ľudské práva odhadujú, že pri jeho nekompromisnom boji proti kriminalite súvisiacej s drogami prišlo o život 30.000 ľudí. Podozrivých podľa nich často zabíjali bez súdneho procesu.
Bývalého prezidenta zadržali v Manile v marci 2025 na základe zatykača ICC a previezli do Holandska. Duterte obvinenia odmieta ako nepodložené.
ICC sa v súčasnosti nachádza v najťažšom období vo svojej 24-ročnej histórii, keďže Spojené štáty uvalili sankcie na jeho kľúčových sudcov a úradníkov po tom, ako vydal zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v súvislosti s vojnou v Gaze, pripomína AFP.
