Sudcovia prispievajúci k nedemokratickým pomerom ponesú zodpovednosť

Varšava 7. septembra (TASR) — Sudcovia, ktorí prispeli k rozkladu právneho štátu, budú niesť disciplinárnu zodpovednosť. Na spoločnej tlačovej konferencii s premiérom Donaldom Tuskom po piatkovej schôdzke so zástupcami súdnictva povedal poľský minister spravodlivosti Adam Bodnar, píše TASR podľa agentúry PAP.



Minister Bodnar predstavil návrhy zákonov zamerané na vyriešenie najvýznamnejších problémov pri obnove právneho štátu.



Pred zmenou zavedenou stranou Právo a solidarita (PiS) väčšinu členov Národnej súdnej rady (KRS) volili sudcovia. V roku 2018 však PiS zmenila pravidlá a 15 z nich vyberali politici. Vtedajšia opozícia, Európska únia a rôzne zahraničné organizácie obvinili PiS zo spolitizovania KRS a narušenia nezávislosti súdnictva.



Podľa Bodnarovho návrhu budú sudcovia vymenovaní po roku 2018 rozdelení do troch kategórií. V skupine, ktorá bude znášať najzávažnejšie dôsledky, bude približne 500 osôb, ktoré boli po roku 2018 vymenované za sudcov.



"(Títo sudcovia) sa možno vedome, možno nevedome zapájali do vytvárania nedemokratického poriadku v Poľsku," povedal Bodnar. Nielen preto, že prijali povýšenie, ale preto, lebo neskôr v súdnictve prevzali rôzne funkcie. Stávali sa predsedami súdov, ombudsmanmi, vedúcimi odborov a sedeli na najvyššom súde," dodal minister.



Tri mesiace po nadobudnutí účinnosti zákona sa tieto osoby vrátia na svoje pôvodné miesta a ponesú disciplinárnu zodpovednosť. Možné porušenie sudcovskej etiky týmito sudcami posúdi osobitný orgán.



Podľa Tuska sa očakáva, že zákon upravujúci štatút tzv. neosudcov vstúpi do platnosti v auguste 2025 po tom, ako prezidentovi Andrzejovi Dudovi uplynie druhé, posledné funkčné obdobie.



Keďže členov KRS nemožno odvolať, súčasná vláda sa snažila orgán zreformovať, avšak na odpor sa postavil Duda, spojenec PiS, ktorý by zmenu zákona musel najskôr podpísať.



Otázka právneho štátu dlhé roky vyvolávala napätie vo vzťahoch medzi Varšavou a Bruselom, a to najmä za vlády PiS. V roku 2017 EÚ aktivovala článok 7, ktorý sa týka porušenia zásad právneho štátu.



PiS po sebe nechala svojich politických nominantov v mnohých najvyšších súdnych orgánoch krajiny.