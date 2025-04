Sudcovia v kauze Le Penovej dostali vyhrážky

Paríž 1. apríla (TASR) - Predseda francúzskej krajne pravicovej strany Národné združenie (RN) Jordan Bardella spustil na sociálnych sieťach petíciu na podporu Mariny Le Penovej. Tvrdí, že verdikt súdu, ktorý jej na päť rokov zakázal uchádzať sa o volenú politickú funkciu, je „demokratickým škandálom“. Cieľom tejto petície je „ukázať, že vôľa ľudu je silnejšia“. Na svojom webe o tom informoval denník Le Monde, píše TASR.



V úvodnom texte k petícii sa píše, že to nie je len Marine Le Penová, kto je nespravodlivo odsúdená, ale „je to francúzska demokracia, ktorá je popravená“. Už to nie je vláda sudcov, ale diktatúra sudcov, ktorá chce zabrániť francúzskemu ľudu vyjadriť sa, píše sa v texte podľa denníka Le Monde.



Na Bardellovu výzvu na „mobilizáciu“ národa spustila svoju vlastnú petíciu na podporu súdnictva a jeho nezávislosti aj Socialistická strana (PS).



„Tvárou v tvár znepokojujúcim výzvam voči právnemu štátu a deľbe moci vyzývame verejnosť, aby bránila a podporovala nezávislosť súdnictva,“ uvádza sa vo vyhlásení PS odsudzujúcom vyhrážky voči sudcom, ktorí vyniesli rozsudok v kauze poslaneckých asistentov RN.



„Petícia, ktorú spustila RN, útočí na základy našej demokracie a obhajuje dvojrýchlostný súdny systém,“ dodal prvý tajomník PS Olivier Faure v správe zverejnenej na sieti X a vyzval verejnosť, aby bránila spravodlivosť a právny štát.



O vyhrážkach voči sudcom, ktorí vyniesli rozsudok v kauze Le Penovej, informoval v pondelok podvečer prvý predseda parížskeho odvolacieho súdu Jacques Boulard. Odvolával sa okrem iného na sociálne siete, kde sa objavili osobné útoky proti trom sudcom daného senátu.



Súd v Paríži v pondelok Le Penovej s okamžitou platnosťou zakázal uchádzať sa o verejné funkcie. Tento zákaz potrvá päť rokov. Zároveň ju za spreneveru odsúdili na štyri roky odňatia slobody. Le Penová však do väzenia nejde: počas dvoch rokov bude jej trest podmienečný, ďalšie dva roky má mať elektronický náramok. Súd jej zároveň nariadil zaplatiť pokutu 100.000 eur.