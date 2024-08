Sudcovia v Mexiku budú štrajkovať proti plánovanej reforme súdnictva

Mexiko 21. augusta (TASR) — Približne 1700 sudcov a súdnych úradníkov v Mexiku vstúpi od stredy do časovo neobmedzeného štrajku proti plánovanej reforme súdnictva. Štrajk mienia ukončiť až po tom, keď bude stiahnutá zákonodarná iniciatíva na priamu voľbu sudcov občanmi. Po hlasovaní to v utorok oznámilo národné združenie sudcov, informuje agentúra DPA.



Kontroverznú iniciatívu predstavil ľavicovo orientovaný prezident Andrés Manuel López Obrador, ktorého šesťročné funkčné obdobie sa skončí o niečo vyše mesiac. Štrajk sudcov označil za nezákonný a obvinil ich, že slúžia kriminálnym záujmom. Reformu podporuje aj jeho nástupkyňa Claudia Sheinbaumová.



Reforma okrem iného počíta s postupnou výmenou všetkých sudcov, vrátane tých na Najvyššom súde. Vládnuce Hnutie národnej obrody (MORENA) plánuje zmenu ústavy presadiť v novom Kongrese, ktorého legislatívne obdobie sa začne 1. septembra. Hoci budúce rozdelenie mandátov ešte nie je známe, Morena dúfa, že dosiahne potrebnú dvojtretinovú väčšinu. Opozícia to považuje za ďalší pokus vlády oslabiť nezávislé inštitúcie.



Vo viacerých mexických štátoch v pondelok proti reforme štrajkovali tisíce justičných zamestnancov.