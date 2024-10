Sudcovia v Mexiku ukončia štrajky proti reforme súdnictva

Mexiko 13. októbra (TASR) - Federálni sudcovia a zamestnanci súdov v Mexiku sa rozhodli ukončiť takmer dvojmesačný štrajk proti kontroverznej justičnej reforme bývalého mexického prezidenta Andrésa Manuela Lópeza Obradora. Zamestnanci súdov sa vrátia do úradov v stredu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Federálna asociácia sudcov (JUFED) v sobotu vyhlásila, že väčšina jej členov hlasovala za ukončenie štrajku. Zároveň sa však zaviazali pokračovať v "inej forme protestu". JUFED vo vyhlásení tiež žiadala Najvyšší súd krajiny, aby sa čo najskôr vyjadril k reforme. Obradorova úprava súdnictva totižto zahŕňa priamu voľbu sudcov, a to vrátane sudcov najvyššieho súdu.



Podľa mexického denníka Milenio sa do štrajkov zapojilo vyše 50.000 ľudí. Najvyšší súd a federálne súdy sa preto počas štrajku zaoberali len naliehavými prípadmi.



V septembri Kongres schválil kontroverznú reformu a podpísal ju aj odchádzajúci prezident, ktorého koncom mesiaca vystriedala Claudia Sheinbaumová. Podľa DPA nová hlava štátu reformu podporuje a očakáva sa, že bude pokračovať v politike svojho predchodcu.



Kritici sa obávajú, že v krajine, kde drogové kartely pravidelne používajú úplatky a zastrašovanie na ovplyvnenie úradov, by mohli byť volení sudcovia zraniteľnejší voči tlaku zločincov. DPA zároveň pripomína, že by sa mohla odborná kvalifikácia sudcov dostať do úzadia a politika získať väčší vplyv na súdnictvo.