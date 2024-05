Sudcu, ktorý utiekol do Bieloruska, zaradili na zoznam hľadaných osôb

Varšava 16. mája (TASR) - Poľsko zaradilo na zoznam hľadaných osôb kontroverzného sudcu Tomasza Szmydta, ktorý nedávno utiekol do susedného Bieloruska, aby sa vyhol možnému stíhaniu pre obvinenia zo špionáže. Oznámila to vo štvrtok poľská prokuratúra. Varšava sa týmto krokom priblížila k vydaniu medzinárodného zatykača, informuje agentúra AP.



Hovorca prokuratúry Przemyslaw Nowak priblížil, že po Szmydtovi sa už začalo pátranie. Ak by poľské úrady neskôr vydali medzinárodný zatykač, Bielorusko by ho síce nemuselo rešpektovať, Szmydtovi by sa tým však sťažila možnosť vycestovať do zahraničia.



Poľská prokuratúra začala Szmydta minulý týždeň vyšetrovať pre podozrenie zo špionáže a spoluprácu so zahraničnou tajnou službou, ktorej sa mal dopustiť na území Poľska aj Bieloruska.



Poľský premiér Donald Tusk uviedol, že prípad vykazuje aj znaky vlastizrady a sudcu nazval zradcom. Varšava sa momentálne snaží zistiť, nakoľko by pre ňu mohli byť škodlivé utajované informácie, ku ktorým sa Szmydt dostal, približuje AP.



Bieloruské štátne médiá 6. mája informovali, že Szmydt pricestoval do krajiny a požiadal o právnu ochranu s tým, že nesúhlasí s politikou a konaním súčasnej proeurópskej vlády vedenej Tuskom. Samotný sudca potom na tlačovej konferencii tiež uviedol, že bol v Poľsku prenasledovaný pre svoje politické názory.



Szmydt z funkcie sudcu rezignoval a poľský disciplinárny súd ho minulý štvrtok zbavil aj tzv. právnej imunity, čím sa v Poľsku otvorila cesta k jeho možnému stíhaniu. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko však následne avizoval, že sudcovi udelí politický azyl.



Szmydta pritom Lukašenko prirovnal k poľskému vojakovi Emilovi Czeczkovi, ktorý do Bieloruska utiekol v roku 2021. V marci 2022 bieloruské úrady oznámili, že ho našli mŕtveho, pričom sa zrejme obesil. V Poľsku Czeczka obvinili z dezercie a poľské ministerstvo obrany poukázalo na to, že problémy so zákonom mal aj pred útekom do Bieloruska. Lukašenko však tvrdí, že "Czeczka zabili" a naznačil, že aj Szmydt by mohol byť v nebezpečenstve.