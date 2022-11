Súd:EÚ nemôže vyhostiť vážne chorého cudzinca,ak vo vlasti nemá liečbu

Brusel/Luxemburg 22. novembra (TASR) - Štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je vážne chorý, nemožno vyhostiť z krajiny EÚ, rozhodol v utorok Súdny dvor EÚ. Rozsudok sa týka prípadov, v ktorých by vyhosteným osobám hrozilo, že po návrate do vlasti nebudú mať zaistenú vhodnú liečbu. Informuje o tom spravodajca TASR.



Súdna inštancia EÚ tak rozhodla v rámci sporu s účasťou ruského štátneho príslušníka, ktorý v šestnástich rokoch ochorel na zriedkavú formu rakoviny krvi a ktorý sa v súčasnosti lieči v Holandsku. Jeho liečba pozostáva aj z podávania konopy na analgetické účely, ktorej používanie v Rusku nie je povolené.



Tento ruský občan podal niekoľko žiadostí o azyl v Holandsku, z ktorých posledná bola zamietnutá v roku 2020. Proti rozhodnutiu o svojom vyhostení podal žalobu na súde v Haagu. Domnieva sa, že mu musí byť vydané povolenie na pobyt alebo priznaný aspoň odklad vyhostenia z dôvodu, že liečba na báze liečebnej konopy, ktorú v Holandsku dostáva, je pre neho taká zásadná, že v prípade jej prerušenia by už nemohol viesť dôstojný život.



Súd v Haagu sa obrátil na Súdny dvor EÚ s otázkou, či právo Únie bráni tomu, aby bolo v takomto prípade prijaté rozhodnutie o návrate alebo opatrenie na vyhostenie.



Súdny dvor dospel k záveru, že únijné právo bráni tomu, aby členský štát EÚ prijal rozhodnutie o návrate alebo vyhostení neoprávnene sa zdržiavajúceho štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý trpí vážnou chorobou. Týka sa to prípadov, keď existujú závažné a preukázané dôvody domnievať sa, že v prípade navrátenia do vlasti bude takýto cudzinec vystavený riziku rýchleho, výrazného a nezvratného zvýšenia bolesti spôsobenej jeho chorobou, a to z dôvodu nedostupnosti vhodnej zdravotnej starostlivosti.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)