Štúdia: Koronavírusom sa v Španielsku nakazil každý desiaty človek

Madrid 16. decembra (TASR) - Novým koronavírusom sa do polovice novembra nakazil približne každý desiaty obyvateľ Španielska, pričom takmer polovica sa nakazila v druhej vlne epidémie - od konca leta. Vyplýva to z utorňajších výsledkov rozsiahlej celoštátnej štúdie zameranej na výskyt protilátok, o ktorých informovala agentúra Reuters.



Do tzv. prevalenčnej štúdie, ktorá prebiehala v druhej polovici novembra, sa v celom Španielsku zapojilo viac ako 51.400 ľudí. Jej výsledky naznačujú, že počet infikovaných značne prevyšuje počet prípadov, ktoré boli v Španielsku oficiálne potvrdené (vyše 1,75 milióna).



"Nakazil sa jeden z desiatich ľudí žijúcich v Španielsku... polovica sa nakazila v prvej a druhá polovica v tejto druhej vlne epidémie," uviedla Raquel Yottiová, riaditeľka španielskeho Inštitútu zdravia Karola III.



Najvyšší výskyt choroby bol spomedzi všetkých španielskych miest a oblastí v Madride, kde malo protilátky proti koronavírusu 18,6 percenta obyvateľov.



Výsledky predošlej obdobnej štúdie zverejnenej v júli po testovaní takmer 70.000 ľudí odhalili prevalenciu vírusu len v niečo vyše piatich percentách testovaných.



Španielsko patrí ku krajinám, ktoré pandémia zasiahla najviac, a to ako z hľadiska nákazy tak aj hospodárskymi dôsledkami. V súvislosti s nákazu tam dosiaľ zaznamenalo 48.401 úmrtí, pričom za posledných 24 hodín ich pribudlo 388.



Za posledný deň tiež podľa ministerstva zdravotníctva pribudlo 10.328 nových prípadov nákazy, čím sa ich celkový počet od začiatku pandémie zvýšil na 1.762.212, uvádza agentúra Reuters.