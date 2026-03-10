< sekcia Zahraničie
Súdia rodičov, ktorí pre COVID-19 izolovali od sveta svoje tri deti
Autor TASR
Madrid 10. marca (TASR) - Súd s nemeckým manželským párom obvineným zo zamykania a zadržiavania svojich troch detí v dome plnom odpadkov po dobu viac než troch rokov sa v utorok začal v meste Oviedo na severe Španielska. TASR o tom informuje podľa správy denníka Bild a agentúry DPA.
Pojednávanie sa začalo za zatvorenými dverami v záujme ochrany maloletých obetí. Deti - vtedy osemročné dvojičky a desaťročného chlapca - oslobodila španielska polícia v apríli 2025 po tom, ako ju zavolal jeden zo susedov.
Vyšetrovatelia aj tamojšie médiá začali vzápätí v súvislosti s prípadom hovoriť o „dome hrôzy“. Prokuratúra pre 54-ročného Nemca a jeho 49-ročnú manželku s nemeckým aj americkým občianstvom požaduje trest väzenia na 25 rokov. Obaja sú obžalovaní z psychického týrania v rámci rodiny, zbavenia slobody a zanedbávania detí.
Na základe vyjadrení španielskej justície obaja rodičia trvajú na svojej nevine a tvrdia, že svoje tri malé deti izolovali od vonkajšieho sveta na tri a pol roka v záujme toho, aby ich ochránili od nakazenia sa ochoreniami ako je COVID-19.
Pojednávanie má trvať najmenej do stredy, verdikt súd vynesie neskôr.
