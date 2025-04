Súdia prokurátora obžalovaného z vynášania informácií drogovému gangu

Hannover 23. apríla (TASR) - V meste Hannover na severe Nemecka sa v stredu začal súdny proces s nemeckým prokurátorom obžalovaným z vynášania informácií medzinárodnému drogovému gangu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Tridsaťdeväťročného prokurátora zadržali v októbri. Čelí 14 obvineniam vrátane obzvlášť závažnej korupcie, porušenia služobného tajomstva či marenia spravodlivosti pri výkone funkcie.



Žalobcovia okrem iného tvrdia, že tento muž, ktorý viedol protidrogové oddelenie hannoverskej prokuratúry, varoval drogový gang pred plánovanou raziou. Viacerým jeho bossom tak umožnil včas utiecť do zahraničia a väčšina z nich je dodnes na úteku.



Za informácie dostal podľa žalobcov od zločincov celkovo 65.000 eur. Obžalovaný prokurátor obvinenia odmieta. Spolu s ním je obžalovaný aj 41-ročný tréner boxu, ktorý údajne v 12 prípadoch odovzdal informácie gangu obchodujúcemu s kokaínom. Trestné činy mali spáchať v období od júna 2020 do marca 2021.



Obhajca obžalovaného prokurátora Tino Rahn uviedol, že časom sa preukáže, že jeho klient nebol informátorom gangu. Obžalovaný plánuje od mája na súde aj sám vypovedať. Očakáva sa, že verdikt by mohol byť vynesený 12. septembra. Prokurátorovi hrozí v prípade usvedčenia zo závažných prípadov korupcie trest odňatia slobody v rozmedzí od troch mesiacov do piatich rokov.