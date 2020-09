Sudkyňa Assangea varovala, že ho vykáže, ak neprestane vyrušovať

Londýn 8. septembra (TASR) - Britská sudkyňa napomenula v utorok zakladateľa WikiLeaks Juliana Assangea, že ak bude naďalej prerušovať výpovede svedkov, bude súdne pojednávanie pokračovať v jeho neprítomnosti. Informovala o tom agentúra AP.



Vanessa Baraitserová na krátko odročila pojednávanie na londýnskom trestnom súde Old Bailey po tom, čo Assange slovne prerušil výpoveď Clivea Stafforda Smitha, ktorý je svedkom obhajoby.



Prokuratúra Spojených štátov žiada Assangeovo vydanie do USA, kde ho obvinila z 18 zločinov týkajúcich sa špionáže a zverejnenia tajných vojenských dokumentov. V prípade uznania viny mu v USA hrozí maximálny trest 175 rokov odňatia slobody.



"Počas pojednávania budete počuť veci, nepochybne veľa vecí, s ktorými nebudete súhlasiť," povedala sudkyňa Assangeovi. "Ak budete pojednávanie prerušovať, mám právo pokračovať bez vás," dodala.



Baraitserová v pondelok zamietla žiadosť Assangeových právnikov o odloženie pojednávania na budúci rok, aby mali viac času preštudovať nové znenie obvinení, ktoré americká prokuratúra proti nemu vzniesla v júni tohto roka.



Podľa júnových spisov, ktoré rozšírili zoznam údajných zločinov, mal Assange najímať hekerov, vrátane jedného tínedžera a konšpirovať so známymi hekerskými skupinami LulzSec a Anonymous za účelom získavania utajených informácií.



Assangeovi advokáti však tvrdia, že jeho konanie odhalilo protiprávnu činnosť americkej armády a že on sám je ako novinár chránený americkou ústavou, konkrétne právom na slobodu prejavu.



Stafford Smith, zakladateľ ľudskoprávnej organizácie Reprieve, v utorok pred súdom uviedol, že WikiLeaks pomohla odhaliť údajné americké vojnové zločiny v Afganistane a na základni Guantánamo.



Proces má trvať do začiatku októbra. Očakáva sa, že sudkyni bude potom vynesenie verdiktu trvať týždne až mesiace. Obe strany budú mať možnosť sa voči verdiktu odvolať.