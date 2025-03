Sudkyňa na deportácie migrantov: S nacistami v USA zaobchádzali lepšie

Washington 25. marca (TASR) - Americká federálna sudkyňa v pondelok ostro kritizovala administratívu prezidenta Donalda Trumpa za deportáciu údajných členov venezuelského gangu. Patricia Milletová na odvolacom pojednávaní povedala, že aj nacisti mali počas druhej svetovej vojny väčšie práva na napadnutie svojho vyhostenia z USA. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Americká vláda 15. marca poslala dve lietadlá s 238 venezuelskými migrantmi do Salvádoru na základe zákona z roku 1798, ktorý sa dovtedy použil trikrát v čase vojen - naposledy počas druhej svetovej na internáciu a odsun japonských, nemeckých a talianskych prisťahovalcov.



Trump deportovaných migrantov označil za členov venezuelského gangu Tren de Aragua. Rodiny i advokáti mnohých z nich prepojenia na túto skupinu či spáchanie akéhokoľvek trestného činu popreli. Momentálne sú zadržiavaní v salvádorskom väzení na základe dohody, v rámci ktorej Washington platí tamojšej vláde ročne šesť miliónov dolárov.



Sudca okresného súdu vo Washingtone James Boasberg v deň deportácie vydal príkaz, ktorým administratíve dočasne zakázal vykonávať akékoľvek ďalšie vyhostenia na základe oného zákona. Administratíva následne požiadala odvolací súd o zrušenie dvojtýždňového zákazu.



Trojčlenný senát si v pondelok vypočul argumenty v tomto ostro sledovanom prípade. Právny zástupca ministerstva spravodlivosti tvrdil, že príkaz sudcu predstavuje "bezprecedentný a obrovský zásah do právomocí výkonnej moci".



Sudkyňu Milletovú to zjavne nepresvedčilo, keď povedala, že sudca nižšej inštancie nespochybnil Trumpovu prezidentskú právomoc, ale iba odopretie individuálneho vypočutia deportovaných osôb.



"Nacistom sa dostalo lepšieho zaobchádzania na základe zákona" z 18. storočia ako v tomto prípade, povedala Millettová. "Pred vyhostením z krajiny mali k dispozícii vypočúvacie komisie," dodala s tým, že deportovaní Venezuelčania nemali žiadnu možnosť napadnúť svoj odsun.



"S nacistickou analógiou určite nesúhlasíme," reagoval vládny právnik Drew Ensign.



Trumpova administratíva neposkytla žiadne dôkazy o tom, že sú členmi gangu Tren de Aragua alebo že sa v USA dopustili nejakého trestného činu. Sudca Boasberg uviedol, že ľudia musia mať možnosť napadnúť stanovisko vlády, že sú skutočne súčasťou gangu, skôr ako budú deportovaní.