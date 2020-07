Sudkyňa Najvyššieho súdu USA sa lieči na rakovinu, odstúpiť nemieni

Washington 17. júla (TASR) - Sudkyňa Najvyššieho súdu USA Ruth Baderová Ginsburgová v piatok oznámila, že v rámci liečby rakoviny podstupuje chemoterapiu. Ubezpečila však, že zatiaľ plánuje zotrvať na poste sudkyne, informovala agentúra AFP.



Ginsburgová má 87 rokov a je jedným zo štyroch liberálne orientovaných sudcov najvyššej súdnej inštancie USA. Celkovo tam pôsobí deväť sudcov: šesť mužov a tri ženy.



Sudcovia Najvyššieho súdu USA sú menovaní doživotne a ich mandát sa teda končí len smrťou alebo dobrovoľným odchodom do dôchodku.



"Často vravím, že zostanem členkou súdu, pokiaľ budem schopná vykonávať svoju prácu s plným nasadením. A toho som stále plne schopná," uviedla Ginsburgová vo vyhlásení vydanom Najvyšším súdom.



Vo februári tohto roku sudkyni objavili lézie na pečeni. O tri mesiace neskôr sa začala podrobovať imunoterapii, ktorá však nebola úspešná. Prešla preto na chemoterapiu a tá podľa jej slov zatiaľ "prináša pozitívne výsledky" v podobe redukcie existujúcich lézií.



Zdravotný stav sudkyne Ginsburgovej je v Spojených štátoch podrobne sledovaný. Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa totiž čaká na príležitosť vymenovať nového sudcu, ktorá by zrejme posilnila konzervatívne krídlo najvyššieho súdu. To by podľa AFP mohlo ovplyvniť americké zákonodarstvo a sociálnu politiku na celé desaťročia.



Ginsburgová za uplynulé dve desaťročia zápasila s rakovinou už najmenej trikrát a trápili ju aj iné zdravotné ťažkosti. Napriek svojmu pokročilému veku a chorobám sa však svojho mandátu odmieta vzdať, keďže si uvedomuje, aké by to malo dôsledky na zloženie Najvyššieho súdu USA.