Sudkyňa nariadila nezávislú previerku dokumentov zaistených u Trumpa

Washington 5. septembra (TASR) - Americká sudkyňa Aileen Cannonová v pondelok vyhovela žiadosti bývalého prezidenta Donalda Trumpa na nezávislú previerku dokumentov, ktoré agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) odniesli pred mesiacom z jeho rezidencie na Floride. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Prokuratúra Trumpov návrh odmietala s tým, že takáto previerka by mohla ohroziť národnú bezpečnosť. Okrem toho je podľa nej zbytočná, keďže vyšetrovatelia už dokumenty preverili.



Sudkyňa vyňala z nezávislej previerky tajné dokumenty a materiály týkajúce sa národnej bezpečnosti. Obom stranám dala čas do piatka, aby predložili mená kandidátov na vykonávateľa previerky.



Ministerstvo spravodlivosti oznámilo, že agenti FBI našli u Trumpa aj niektoré prísne tajné dokumenty. Okrem toho mal doma aj 11.000 odtajnených materiálov, o ktorých tvrdí, že patria jemu, avšak podľa zákona by mali byť v Národnom archíve.