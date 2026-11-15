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Sudkyňa pozastavila Trumpov plán prestavby historického ihriska
Žalobcovia tvrdia, že Trumpov plán by zmenil charakter verejne prístupného ihriska a urobil by ho finančne nedostupným pre mnohých návštevníkov.
Autor TASR
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Washington 15. novembra (TASR) – Federálna sudkyňa v sobotu nariadila dočasné zastavenie všetkých prác na historickom verejnom golfovom ihrisku vo Washingtone, ktoré sa nachádza neďaleko Bieleho domu. Zatiaľ tak zablokovala plán prezidenta Donalda Trumpa prebudovať areál na brehu rieky Potomac na golfový rezort špičkovej úrovne, informuje TASR podľa správy agentúry AP.
Sudkyňa federálneho súdu Ana Reyesová vydala predbežné opatrenie krátko predtým, ako sa malo golfové ihrisko East Potomac Golf Links v nedeľu zatvoriť na 15 mesiacov. Trump oznámil, že práce sa začnú práve v tento deň, a to napriek právnej žalobe, ktorú vo februári podali organizácia DC Preservation League a dvaja miestni golfisti.
Žalobcovia tvrdia, že Trumpov plán by zmenil charakter verejne prístupného ihriska a urobil by ho finančne nedostupným pre mnohých návštevníkov. Republikánsky prezident tieto tvrdenia odmieta. Žalobcovia žiadali o zastavenie prác s odôvodnením, že zatvorenie ihriska a začatie prestavby by „nenapraviteľne poškodilo žalobcov aj verejný záujem“.
Prestavba parku je jedným z viacerých projektov, ktorými chce Trump pretvoriť americkú metropolu. Medzi ďalšie patrí výstavba veľkého pamätného oblúka, tanečnej sály v Bielom dome či úpravy Kennedyho centra múzických umení.
Právnik ministerstva spravodlivosti Adam Gustafson argumentoval, že z bezpečnostných dôvodov sa má uzavrieť celý East Potomac Park. Ten zahŕňa tri golfové ihriská, minigolfové ihrisko, cyklistické trasy a ďalšie rekreačné plochy. Poukázal tiež na to, že v nedeľu sa končí nájomná zmluva medzi vládou a súčasným prevádzkovateľom areálu, organizáciou National Links Trust.
Sudkyňa však upozornila, že bezpečnostné dôvody sa v súvislosti s plánovaným zatvorením parku pôvodne nespomínali. Ukončenie nájomnej zmluvy podľa nej vyzeralo skôr ako zámienka na zatvorenie areálu než skutočný dôvod tohto kroku. Ihrisko sa nachádza približne tri kilometre od Bieleho domu.
Reyesová odmietla aj argument Gustafsona, že zatvorenie areálu nesúvisí s opakovanými Trumpovými vyhláseniami o zámere premeniť golfové ihrisko na prvotriedny športový komplex. Prezident opakovane požadoval, aby sa park zatvoril v stanovenom termíne v rámci projektu známeho ako Washington National.
Trump ešte pred vydaním súdneho príkazu v sobotu ostro kritizoval sudkyňu na sociálnej sieti. Tvrdil, že Reyesová „nechce, aby sme ihrisko, ktoré je navyše veľmi nebezpečné, rýchlo a lacno opravili“. Obyvateľom washingtonského regiónu podľa neho poskytnú 50-percentné zľavy. Výsledok prestavby podľa prezidenta „vytvorí niečo mimoriadne, na čo bude môcť byť sudkyňa hrdá“.
Sudkyňa federálneho súdu Ana Reyesová vydala predbežné opatrenie krátko predtým, ako sa malo golfové ihrisko East Potomac Golf Links v nedeľu zatvoriť na 15 mesiacov. Trump oznámil, že práce sa začnú práve v tento deň, a to napriek právnej žalobe, ktorú vo februári podali organizácia DC Preservation League a dvaja miestni golfisti.
Žalobcovia tvrdia, že Trumpov plán by zmenil charakter verejne prístupného ihriska a urobil by ho finančne nedostupným pre mnohých návštevníkov. Republikánsky prezident tieto tvrdenia odmieta. Žalobcovia žiadali o zastavenie prác s odôvodnením, že zatvorenie ihriska a začatie prestavby by „nenapraviteľne poškodilo žalobcov aj verejný záujem“.
Prestavba parku je jedným z viacerých projektov, ktorými chce Trump pretvoriť americkú metropolu. Medzi ďalšie patrí výstavba veľkého pamätného oblúka, tanečnej sály v Bielom dome či úpravy Kennedyho centra múzických umení.
Právnik ministerstva spravodlivosti Adam Gustafson argumentoval, že z bezpečnostných dôvodov sa má uzavrieť celý East Potomac Park. Ten zahŕňa tri golfové ihriská, minigolfové ihrisko, cyklistické trasy a ďalšie rekreačné plochy. Poukázal tiež na to, že v nedeľu sa končí nájomná zmluva medzi vládou a súčasným prevádzkovateľom areálu, organizáciou National Links Trust.
Sudkyňa však upozornila, že bezpečnostné dôvody sa v súvislosti s plánovaným zatvorením parku pôvodne nespomínali. Ukončenie nájomnej zmluvy podľa nej vyzeralo skôr ako zámienka na zatvorenie areálu než skutočný dôvod tohto kroku. Ihrisko sa nachádza približne tri kilometre od Bieleho domu.
Reyesová odmietla aj argument Gustafsona, že zatvorenie areálu nesúvisí s opakovanými Trumpovými vyhláseniami o zámere premeniť golfové ihrisko na prvotriedny športový komplex. Prezident opakovane požadoval, aby sa park zatvoril v stanovenom termíne v rámci projektu známeho ako Washington National.
Trump ešte pred vydaním súdneho príkazu v sobotu ostro kritizoval sudkyňu na sociálnej sieti. Tvrdil, že Reyesová „nechce, aby sme ihrisko, ktoré je navyše veľmi nebezpečné, rýchlo a lacno opravili“. Obyvateľom washingtonského regiónu podľa neho poskytnú 50-percentné zľavy. Výsledok prestavby podľa prezidenta „vytvorí niečo mimoriadne, na čo bude môcť byť sudkyňa hrdá“.