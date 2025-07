Sudkyňa spochybnila zrušenie federálnych grantov pre Harvard

Washington 22. júla (TASR) - Americká federálna sudkyňa v pondelok spochybnila rozhodnutie prezidenta Donalda Trumpa znížiť granty určené na výskum pre Harvardovu univerzitu o viac ako dve miliardy dolárov. Biely dom toto opatrenie prijal s deklarovaným cieľom zabrániť šíreniu antisemitizmu medzi jej študentami, no sudkyňa tento súvis spochybnila. TASR o tom informuje podľa webu televízie BBC.



Pojednávania v súdnom procese medzi právnikmi Harvardu a Trumpovej administratívy sa uskutočnilo v pondelok v Bostone. Sudkyňa Allison Burroughsová sa zástupcov Bieleho domu pýtala, ako by odmietnutie peňazí určených aj na lekársky výskum zastavilo antisemitizmus na univerzite. Podľa BBC v jednej chvíli označila tvrdenia vlády za „ohromujúce“.



Trumpovi právnici argumentovali, že škrty sú zaslúžené a potrebné na potrestanie protižidovských predsudkov. Jeden z nich, Michael Velchik, uviedol, že administratíva mala právo zrušiť granty, pretože „Harvard uprednostnil protesty na akademickej pôde pred výskumom rakoviny“.



V súvislosti so zrušenými grantmi požiadal Harvard súd, aby rozhodol do 3. septembra, čo je termín, ktorý Trumpova administratíva dala univerzite na ukončenie jej finančných záväzkov týkajúcich sa týchto grantov, vysvetľuje BBC.



Proti akémukoľvek rozhodnutiu v tejto veci sa podľa televízie pravdepodobne jedna strana odvolá a prípad by sa tak mohol dostať až pred Najvyšší súd USA.



Trump Harvardovu univerzitu napriek jej prestíži označuje za „antisemitskú, krajne ľavicovú inštitúciu“. Odôvodňuje to propalestínskymi demonštráciami na jej pôde, ktoré sa uskutočnili po začiatku vojny v Pásme Gazy.



Okrem aprílového zrušenia federálnych grantov Biely dom požadoval, aby Harvard zrušil programy diverzity, preveroval svojich študentov alebo vykonal zmeny vo svojom vedení, ktoré škola označila ako ohrozovanie svojej akademickej slobody. Trump v júni taktiež podpísal výkonné nariadenie blokujúce vstup do USA takmer všetkým zahraničným študentom prijatým na Harvardovu univerzitu. Odklad tohto zákazu nariadila rovnako sudkyňa Burroughsová.