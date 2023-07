Sudkyňa stopla H. Bidenovi dohodu o vine a treste pri daňovom úniku

Washington 26. júla (TASR) - Hunter Biden, syn amerického prezidenta Joea Bidena, v stredu neuspel na súde s ponukou dohody o vine a treste ohľadne menších daňových únikov, keďže federálna sudkyňa nesúhlasila so súvisiacou dohodou týkajúcou sa obvinení z nelegálnej držby zbrane. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AP.



Hunter Biden je obvinený z nezaplatenia približne 100.000 dolárov na daniach v priebehu rokov 2017 a 2018. S prokurátorom dospeli k dohode o vine a treste, podľa ktorej mal dostať dvojročnú podmienku.



Nedávno však úrady proti Hunterovi Bidenovi vzniesli obvinenie z držania zbrane v čase, keď v roku 2018 užíval drogy. Za držbu zbrane v takomto prípade je horná sadzba desať rokov väzenia.



V roku 2021 sa Biden v knihe priznal, že v tom čas bral kokaín. V oficiálnom vyhlásení pre úrady však poprel, že by bol "nelegálnym užívateľom alebo závislým od marihuany či antidepresív, stimulantov, narkotík alebo inej (úradne) kontrolovanej návykovej látky". Nepravdivá výpoveď v tomto vyhlásení by ho podľa BBC mohla dostať do väzenia.



Sudkyňa Maryellen Noreiková, ktorú vymenoval bývalý prezident Donald Trump, bola nespokojná aj s pasážou v dohode o vine a treste, ktorá mala vyňať Huntera Bidena spod prípadného budúceho stíhania z daňových únikov.