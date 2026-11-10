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Sudkyňa USA nariadila psychiatrické vyšetrenie otcovi M. Markleovej
Markle podľa ministerstva spravodlivosti uchovával materiály zobrazujúce sexuálne zneužívanie detí v dvoch skladových priestoroch v okolí Los Angeles, ktoré si prenajímal takmer dve desaťročia.
Autor TASR
Miami/Brusel 10. novembra (TASR) - Americká sudkyňa nariadila psychiatrické vyšetrenie Thomasovi Markleovi staršiemu, otcovi vojvodkyne zo Sussexu a manželky britského princa Harryho Meghan Markleovej. Zadržali ho pre údajné prechovávanie materiálov zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí. Meghan sa v utorok po prvý raz od otcovho zatknutia objavila na verejnosti. Informuje o tom TASR na základe správ agentúry AFP.
Markle je obvinený z prechovávania detskej pornografie. Agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) ho v piatok zadržali v domove dôchodcov v meste Lakeland na Floride, kde žije. V prípade odsúdenia mu hrozí až 20 rokov väzenia.
Podľa sudkyne Lindsay Griffinovej vzhľadom na jeho zdravotný stav a vysoký vek existuje dôvodný predpoklad, že nie je duševne spôsobilý pochopiť povahu a následky konania ani sa riadne podieľať na svojej obhajobe. Psychiater má správu o jeho stave predložiť do 20. novembra.
Markle podľa ministerstva spravodlivosti uchovával materiály zobrazujúce sexuálne zneužívanie detí v dvoch skladových priestoroch v okolí Los Angeles, ktoré si prenajímal takmer dve desaťročia. Podobné materiály sa údajne našli aj v jeho bývalom dome na Filipínach a v sklade, ktorý si prenajímal v Mexiku.
Meghan dlhodobo nie je v kontakte s otcom a minulý mesiac uviedla, že ju obvinenia voči nemu „hlboko znepokojili“. V utorok sa s princom Harrym v Európskom parlamente v Bruseli zúčastnili na podujatí o nebezpečenstvách, ktorým deti čelia na sociálnych sieťach. Na otázku novinárov o otcovi nereagovala. Pôvodne mali vystúpiť s prejavom spoločne, hovoriť však bude len Harry.
Markle je obvinený z prechovávania detskej pornografie. Agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) ho v piatok zadržali v domove dôchodcov v meste Lakeland na Floride, kde žije. V prípade odsúdenia mu hrozí až 20 rokov väzenia.
Podľa sudkyne Lindsay Griffinovej vzhľadom na jeho zdravotný stav a vysoký vek existuje dôvodný predpoklad, že nie je duševne spôsobilý pochopiť povahu a následky konania ani sa riadne podieľať na svojej obhajobe. Psychiater má správu o jeho stave predložiť do 20. novembra.
Markle podľa ministerstva spravodlivosti uchovával materiály zobrazujúce sexuálne zneužívanie detí v dvoch skladových priestoroch v okolí Los Angeles, ktoré si prenajímal takmer dve desaťročia. Podobné materiály sa údajne našli aj v jeho bývalom dome na Filipínach a v sklade, ktorý si prenajímal v Mexiku.
Meghan dlhodobo nie je v kontakte s otcom a minulý mesiac uviedla, že ju obvinenia voči nemu „hlboko znepokojili“. V utorok sa s princom Harrym v Európskom parlamente v Bruseli zúčastnili na podujatí o nebezpečenstvách, ktorým deti čelia na sociálnych sieťach. Na otázku novinárov o otcovi nereagovala. Pôvodne mali vystúpiť s prejavom spoločne, hovoriť však bude len Harry.