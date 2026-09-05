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Sudkyňa v USA predĺžila zákaz Trumpovho obmedzenia hlasovania poštou
Trump je dlhodobým kritikom hlasovania poštou, hoci ho sám často využíva, konštatuje DPA.
Autor TASR
Washington 5. septembra (TASR) - Federálna sudkyňa v piatok predĺžila zákaz, ktorý bráni Poštovej službe USA (USPS) implementovať nariadenie prezidenta Donalda Trumpa zamerané na obmedzenie korešpondenčného hlasovania v nadchádzajúcich novembrových voľbách do Kongresu, ktoré sa uskutočnia v polovici jeho prezidentského obdobia. Pre Trumpovu administratívu to znamená ďalšiu veľkú prekážku v čase, keď prvé štáty začínajú rozposielať hlasovacie lístky, informuje TASR podľa správ agentúry AP.
Rozhodnutie sudkyne federálneho okresného súdu Indiry Talwaniovej v Bostone o vydaní predbežného opatrenia nahrádza dočasné nariadenie, ktorým plán Poštovej službe zablokovala do 10. septembra.
Trumpova administratíva sa proti predchádzajúcemu obmedzujúcemu nariadeniu sudkyne Talwaniovej už odvolala a je pravdepodobné, že sa odvolá aj proti tomuto najnovšiemu rozhodnutiu.
Administratíve sa kráti čas na vykonanie zásadných zmien vo volebných postupoch, pripomína AP. Severná Karolína začala v piatok rozposielať svoje prvé korešpondenčné hlasovacie lístky a ďalšie štáty ju budú rýchlo nasledovať.
Trump podpísal nariadenie v ešte marci so zámerom obmedziť hlasovanie poštou pred blížiacimi sa voľbami, no tento jeho krok okamžite čelil viacerým žalobám.
Štáty vedené demokratmi zažalovali administratívu s argumentom, že podľa ústavy USA širokú kontrolu nad organizáciou volieb majú samotné štáty, a nie federálna vláda.
Trumpov dekrét by vyžadoval zostavenie zoznamov oprávnených voličov a ukladal Poštovej službe USA (USPS) povinnosť doručovať hlasovacie lístky len voličom, ktorí sa na týchto zoznamoch nachádzajú.
Trump je dlhodobým kritikom hlasovania poštou, hoci ho sám často využíva, konštatuje DPA. Prezident USA už roky bez predloženia dôkazov tvrdí, že korešpondenčné hlasovanie je vysoko náchylné na podvody, pričom ho opakovane spája so svojím nepravdivým tvrdením, že prezidentské voľby v roku 2020 mu „ukradol“ demokrat Joe Biden, pripomína nemecká agentúra.
Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že Trumpova Republikánska strana čelí v novembrových voľbách v polovici jeho funkčného obdobia vážnej hrozbe straty tesnej kontroly nad Kongresom, najmä v Snemovni reprezentantov. Demokrati už naznačili, že ak zvíťazia zablokujú Trumpovu agendu a mohli by pristúpiť k jeho v poradí už tretiemu impeachmentu (ústavnej žalobe).
Rozhodnutie sudkyne federálneho okresného súdu Indiry Talwaniovej v Bostone o vydaní predbežného opatrenia nahrádza dočasné nariadenie, ktorým plán Poštovej službe zablokovala do 10. septembra.
Trumpova administratíva sa proti predchádzajúcemu obmedzujúcemu nariadeniu sudkyne Talwaniovej už odvolala a je pravdepodobné, že sa odvolá aj proti tomuto najnovšiemu rozhodnutiu.
Administratíve sa kráti čas na vykonanie zásadných zmien vo volebných postupoch, pripomína AP. Severná Karolína začala v piatok rozposielať svoje prvé korešpondenčné hlasovacie lístky a ďalšie štáty ju budú rýchlo nasledovať.
Trump podpísal nariadenie v ešte marci so zámerom obmedziť hlasovanie poštou pred blížiacimi sa voľbami, no tento jeho krok okamžite čelil viacerým žalobám.
Štáty vedené demokratmi zažalovali administratívu s argumentom, že podľa ústavy USA širokú kontrolu nad organizáciou volieb majú samotné štáty, a nie federálna vláda.
Trumpov dekrét by vyžadoval zostavenie zoznamov oprávnených voličov a ukladal Poštovej službe USA (USPS) povinnosť doručovať hlasovacie lístky len voličom, ktorí sa na týchto zoznamoch nachádzajú.
Trump je dlhodobým kritikom hlasovania poštou, hoci ho sám často využíva, konštatuje DPA. Prezident USA už roky bez predloženia dôkazov tvrdí, že korešpondenčné hlasovanie je vysoko náchylné na podvody, pričom ho opakovane spája so svojím nepravdivým tvrdením, že prezidentské voľby v roku 2020 mu „ukradol“ demokrat Joe Biden, pripomína nemecká agentúra.
Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že Trumpova Republikánska strana čelí v novembrových voľbách v polovici jeho funkčného obdobia vážnej hrozbe straty tesnej kontroly nad Kongresom, najmä v Snemovni reprezentantov. Demokrati už naznačili, že ak zvíťazia zablokujú Trumpovu agendu a mohli by pristúpiť k jeho v poradí už tretiemu impeachmentu (ústavnej žalobe).