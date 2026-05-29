Sudkyňa zastavila práce na vzniku Fondu proti zneužívaniu štátnej moci
Zriadenie Fondu proti zneužívaniu štátnej moci oznámilo ministerstvo spravodlivosti USA 19. mája.
Autor TASR
Washington 29. mája (TASR) - Americký súd v piatok dočasne zablokoval krok administratívy prezidenta Donalda Trumpa, ktorého cieľom bolo vytvorenie fondu na kompenzáciu pre ľudí domnievajúcich sa, že boli nespravodlivo vyšetrovaní alebo stíhaní.
Ako informovala agentúra AFP, okresná sudkyňa Leonie Brinkemaová z Virgínie v piatok nariadila Trumpovej administratíve, aby zastavila akékoľvek konanie „v súvislosti s vytvorením alebo prevádzkou Fondu proti zneužívaniu štátnej moci (Anti-Weaponization Fund)." Rozhodnutie sudkyne sa týka prevodov peňazí do fondu, posudzovania akýchkoľvek už predložených nárokov i vyplácania finančných prostriedkov z tohto fondu.
Zriadenie Fondu proti zneužívaniu štátnej moci oznámilo ministerstvo spravodlivosti USA 19. mája. Demokrati tento krok označili za protiústavný a za korupciu.
Ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že fond má vytvoriť formálny mechanizmus pre osoby alebo organizácie, ktoré tvrdia, že sa zo strany vlády stali terčom perzekúcií z politických, ideologických alebo osobných dôvodov. Komisia poverená správou fondu bude môcť preverovať podania, udeľovať formálne ospravedlnenia a priznávať finančné odškodnenie.
Agentúra AP uviedla, že medzi potenciálnych príjemcov kompenzácií by mohli patriť aj niektorí účastníci útoku na Kapitol zo 6. januára 2021. Trump po návrate do úradu viacerým z nich udelil milosť alebo zmiernil tresty.
Fond vznikol v rámci dohody o urovnaní Trumpovej desaťmiliardovej žaloby proti americkému daňovému úradu IRS a ministerstvu financií. Trump, jeho synovia Eric a Donald Jr. a spoločnosť Trump Organization žalobu stiahli výmenou za vytvorenie fondu. Žaloba tvrdila, že únik dôverných daňových záznamov poškodil povesť, financie a verejné postavenie žalobcov.
Financovanie má pochádzať z federálneho fondu určeného na vyplácanie súdnych rozhodnutí a mimosúdnych dohôd voči vláde USA.
Trump novinárom v Bielom dome povedal, že fond má slúžiť na „odškodnenie ľudí, s ktorými sa zaobchádzalo hrozne“.
Demokratickí zákonodarcovia však tvrdia, že fond sa môže zmeniť na „tajný fond“ pre Trumpových spojencov a podporovateľov, ktorí tvrdia, že boli politicky prenasledovaní. Spochybňujú tiež, či prezident môže takto nasmerovať federálne peniaze bez výslovného súhlasu Kongresu.
Podľa ministerstva spravodlivosti má fond fungovať do decembra 2028 a dohliadať naň bude päťčlenná komisia vymenovaná ministrom spravodlivosti Toddom Blancheom. Prezident bude mať právomoc jej členov odvolávať.
