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Súdna porota sa radí o verdikte v prípade vraždy novinárky na Malte
Smrť Daphne Caruanovej Galiziovej pri bombovom atentáte zo 16. októbra 2017 otriasla Maltou, vyvolala medzinárodné pobúrenie a napokon prispela k pádu vtedajšej vlády.
Autor TASR
Valetta 2. septembra (TASR) - Súdny proces v prípade vraždy maltskej investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej sa v stredu dostal do záverečnej fázy, keď sa deväťčlenná porota odobrala na poradu o verdikte v prípade maltského podnikateľa Yorgena Fenecha, ktorý čelí obžalobe z objednania vraždy novinárky.
Smrť Daphne Caruanovej Galiziovej pri bombovom atentáte zo 16. októbra 2017 otriasla Maltou, vyvolala medzinárodné pobúrenie a napokon prispela k pádu vtedajšej vlády, informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Fenechovi (44) hrozí doživotný trest, ak bude uznaný vinným zo spoluúčasti na vražde, a trest v trvaní 18 rokov, ak bude uznaný vinným zo zločinného spolčenia s cieľom spáchať vraždu.
Súdny proces, ktorý sa začal 1. júla, sa v stredu dostal do záverečnej fázy. Sudkyňa Edwina Grimová po troch dňoch záverečných rečí odovzdala prípad porote. Na prijatie verdiktu je potrebný súhlas najmenej šiestich z deviatich porotcov.
Kľúčovým svedkom obžaloby bol Melvin Theuma, ktorý vystupoval ako sprostredkovateľ vraždy a výmenou za imunitu spolupracuje s vyšetrovateľmi. Pred súdom vypovedal, že Fenech vraždu objednal a financoval, pričom uhradil aj náklady na obhajobu vykonávateľov atentátu.
Obžaloba tvrdí, že Fenech sa rozhodol novinárku odstrániť, lebo sa chystala zverejniť informácie týkajúce sa jeho podnikateľských aktivít. Caruanová Galiziová mala v čase smrti 53 rokov.
Fenech obvinenia odmieta. Jeho obhajoba sa počas procesu snažila preniesť podozrenie na bývalého šéfa kancelárie niekdajšieho premiéra Josepha Muscata Keitha Schembriho, ktorý bol v blogoch zavraždenej novinárky častým cieľom kritiky. Polícia však pred súdom uviedla, že nikdy nefiguroval medzi podozrivými. Aj samotný Schembri akúkoľvek spojitosť s vraždou popiera.
Vražda Caruanovej Galiziovej vyvolala na Malte veľkú politickú krízu a upozornila na prepojenia medzi politikou, podnikateľskými kruhmi a organizovaným zločinom. Pre politické dôsledky prípadu a pod tlakom verejnosti v januári 2020 z funkcie odstúpil premiér Joseph Muscat, aj keď z účasti na vražde nebol nikdy obvinený.
Smrť Daphne Caruanovej Galiziovej pri bombovom atentáte zo 16. októbra 2017 otriasla Maltou, vyvolala medzinárodné pobúrenie a napokon prispela k pádu vtedajšej vlády, informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Fenechovi (44) hrozí doživotný trest, ak bude uznaný vinným zo spoluúčasti na vražde, a trest v trvaní 18 rokov, ak bude uznaný vinným zo zločinného spolčenia s cieľom spáchať vraždu.
Súdny proces, ktorý sa začal 1. júla, sa v stredu dostal do záverečnej fázy. Sudkyňa Edwina Grimová po troch dňoch záverečných rečí odovzdala prípad porote. Na prijatie verdiktu je potrebný súhlas najmenej šiestich z deviatich porotcov.
Kľúčovým svedkom obžaloby bol Melvin Theuma, ktorý vystupoval ako sprostredkovateľ vraždy a výmenou za imunitu spolupracuje s vyšetrovateľmi. Pred súdom vypovedal, že Fenech vraždu objednal a financoval, pričom uhradil aj náklady na obhajobu vykonávateľov atentátu.
Obžaloba tvrdí, že Fenech sa rozhodol novinárku odstrániť, lebo sa chystala zverejniť informácie týkajúce sa jeho podnikateľských aktivít. Caruanová Galiziová mala v čase smrti 53 rokov.
Fenech obvinenia odmieta. Jeho obhajoba sa počas procesu snažila preniesť podozrenie na bývalého šéfa kancelárie niekdajšieho premiéra Josepha Muscata Keitha Schembriho, ktorý bol v blogoch zavraždenej novinárky častým cieľom kritiky. Polícia však pred súdom uviedla, že nikdy nefiguroval medzi podozrivými. Aj samotný Schembri akúkoľvek spojitosť s vraždou popiera.
Vražda Caruanovej Galiziovej vyvolala na Malte veľkú politickú krízu a upozornila na prepojenia medzi politikou, podnikateľskými kruhmi a organizovaným zločinom. Pre politické dôsledky prípadu a pod tlakom verejnosti v januári 2020 z funkcie odstúpil premiér Joseph Muscat, aj keď z účasti na vražde nebol nikdy obvinený.