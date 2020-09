Británia môže poskytnúť štátnu pomoc na výstavbu elektrárne

Luxemburg 22. septembra (TASR) – Británia môže poskytnúť štátnu pomoc na výstavbu jadrovej elektrárne Hinkley Point C v grófstve Somerset. Rozhodol o tom v utorok Súdny dvor Európskej únie, ktorý tým zamietol príslušný protest Rakúska, informuje agentúra DPA.



Európska komisia v roku 2014 povolila britskej vláde dotácie na výstavbu a prevádzku jadrovej elektrárne Hinkley Point C na juhozápade Anglicka. Rakúsko proti tomuto rozhodnutiu podniklo právne kroky. Všeobecný súd EÚ však protest Rakúska v roku 2018 zamietol.



Rakúsko tvrdilo, že štátna pomoc pre túto elektráreň nebola v súlade s pravidlami vnútorného trhu EÚ. Viedeň tiež namietala, že zásady udržateľnosti a ochrany životného prostredia by mali Británii zabrániť poskytnúť štátnu pomoc na výstavbu elektrárne.



Britské jadrové elektrárne postavené v 20. storočí sú už buď zatvorené, alebo sa blíži koniec ich životnosti. Spojené kráľovstvo však chce aj naďalej vyrábať 20 percent elektrickej energie v takýchto elektrárňach, čo by mu malo pomôcť splniť sľub znížiť do roku 2050 uhlíkové emisie na nulu.



Hinkley Point C je v súčasnosti jedinou jadrovou elektrárňou vo výstavbe. Dokončená má byť v roku 2025.