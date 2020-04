Súdny dvor EÚ chce od 25. mája obnoviť súdne pojednávania

Brusel/Luxemburg 27. apríla (TASR) - Súdny dvor EÚ v pondelok informoval, že sa chystá obnoviť súdne pojednávania od 25. mája.



Súdna inštancia pripomenula, že v súlade s opatreniami obmedzenia pohybu, ktoré pre pandémiu koronavírusu prijala vláda Luxemburského veľkovojvodstva a vlády susedných krajín, sudcovia od 16. marca fungujú na plošnej práci z domu so zámerom chrániť zdravie osôb a prispievať k boju proti pandémii.



Vďaka prispôsobeniu svojej vnútornej organizácie a technológiám umožňujúcim prácu na diaľku inštitúcia zabezpečila zachovanie svojej súdnej činnosti. Od 16. marca sa podarilo ukončiť 106 súdnych prípadov a prednesených bolo 29 návrhov. Avšak vzhľadom na cestovné obmedzenia, ktoré platia v Luxembursku a vo väčšine členských štátov EÚ, sa pojednávania na Súdnom dvore a Všeobecnom súde museli odročiť.



S prihliadnutím na zdravotné opatrenia a scenáre opätovného obnovenia činností prijaté orgánmi verejnej moci, osobitne v Luxembursku, sa spôsob fungovania inštitúcie od 25. mája opäť zmení. Plošná práca z domu bude v zásade zachovaná, ale v rozsahu, v akom to podmienky budú umožňovať. Súd rozhodol o obnovení pojednávaní v období od 25. mája do 15. júla 2020 (začiatok letných prázdnin inštitúcií EÚ).