Súdny dvor EÚ funguje v obmedzenom režime, ale vykonáva svoju činnosť

Brusel/Luxemburg 3. apríla (TASR) - Súdny dvor Európskej únie v piatok v správe pre médiá uviedol, že prispôsobuje svoju činnosť s cieľom zabezpečiť kontinuitu európskej verejnej služby spravodlivosti aj počas trvania pandémie COVID-19.



Súdna inštancia so sídlom v Luxemburgu spresnila, že v súlade s opatreniami prijatými Luxemburským veľkovojvodstvom a susednými krajinami sa už od 16. marca rozhodla zaviesť plošne prácu na diaľku. V záujme ochrany zamestnancov a podpory boja proti šíreniu koronavírusu sú od tohto dátumu priestory inštitúcie neprístupné pre návštevníkov a zamestnancov s výnimkou osôb, ktoré musia vykonávať nevyhnutné funkcie.



Vzhľadom na cestovné obmedzenia, ktoré platia v Luxembursku a vo väčšine členských štátov EÚ, sa najskôr odročili pojednávania na Súdnom dvore, pôvodne naplánované od 16. marca do 30. apríla, a pojednávania na Všeobecnom súde, pôvodne naplánované od 16. marca do 15. mája. Kancelárie týchto dvoch súdov kontaktovali zástupcov účastníkov konaní a informovali ich o týchto odročeniach a poskytli im podrobné informácie o ďalšom postupe v konaní.



S využitím štruktúr a postupov, ktoré boli stanovené pre krízové situácie, sa prijali všetky opatrenia potrebné pre pokračovanie činnosti súdov a služieb s cieľom zabezpečiť kontinuitu európskej verejnej služby spravodlivosti v takých podmienkach, ktoré čo najviac zodpovedajú podmienkam existujúcim v normálnom období, ale ktoré sú zároveň nevyhnutne prispôsobené výnimočným okolnostiam.



Súd informoval, že v súčasnej dobe je výrazná väčšina zamestnancov Súdneho dvora EÚ schopná na diaľku prispievať k činnosti inštitúcie. Okrem toho sa zaviedli rôzne postupy v súlade s uplatniteľnými procesnými pravidlami, aby sa neprerušilo prerokovanie vecí: rozhodnutia prijaté písomným postupom, písomné otázky zaslané účastníkom konania, osobitná organizácia pojednávaní na účely vyhlásenia rozsudkov a prednesov návrhov či zjednodušené podmienky otvorenia účtu e-Curia (aplikácia, ktorá umožňuje podávanie a doručovanie procesných písomností elektronicky).



Súdny dvor a Všeobecný súd od 16. marca 2020 vybavili 86 vecí. V tom istom období bolo podaných 52 nových vecí. Všetky rozsudky a návrhy boli na diaľku preložené, rozširované, uverejnené a oznámené v súlade so štandardnými postupmi.



