Súdny dvor EÚ po rozšírení z roku 2004 prešiel sériou zmien

Brusel/Luxemburg 2. mája (TASR) - Historicky najväčšie rozšírenie EÚ z 1. mája 2004 otvorilo nové možnosti rozvoja a integrácie, čo platilo aj pre Súdny dvor EÚ, ktorý po tejto udalosti prešiel významnými zmenami. Informuje o tom spravodajca TASR.



Súdny dvor EÚ so sídlom v Luxemburgu pri tejto príležitosti na piatok 3. mája pripravil mimoriadnu konferenciu. Úvodný prejav prednesie predseda Súdneho dvora EÚ Koen Lenaerts.



Prvá časť konferencie bude venovaná histórii najväčšieho rozšírenia EÚ a základným (kodanským) kritériám pre kandidátske krajiny, aby mohli dosiahnuť potrebný pokrok v oblasti právneho štátu, trhového hospodárstva a politickej plurality.



Konferencia sa zameria aj na prínos rozšírenie z roku 2004 pre rozvoj EÚ ako "únie hodnôt" založenej na spoločnom právnom poriadku.



Súdny dvor EÚ v tlačovej správe spresnil, že noví členovia z roku 2004 významne prispeli k tvorbe európskeho práva. V období od 1. mája 2004 do 31. marca 2024 podali súdy desiatich členských štátov spolu 1202 návrhov na začatie prejudiciálneho konania, záväzného rozhodnutia pre vnútroštátne súdy. Počas prvých rokov členstva bol nízky (menej ako 10 v roku 2006), potom sa zvyšoval (20 v roku 2008, 45 v roku 2011, 65 v roku 2014, 103 v roku 2020), aby sa stabilizoval na súčasnej úrovni (120 v roku 2023).



Rozšírenie z roku 2004 malo významný vplyv aj na jazykový režim Súdneho dvora EÚ. Pri vzniku v roku 1952 malo Európske spoločenstvo uhlia a ocele štyri úradné jazyky. Ďalšie rozšírenia tento počet zvýšili na sedem v roku 1974, osem v roku 1981, 10 v roku 1986, 12 v roku 1995 a celkovo 21 úradných jazykov v roku 2004. Dnes ich je 24.



Veci môžu byť predložené a prerokúvané na Súdnom dvore a Všeobecnom súde v každom z 24 úradných jazykov. Rozhodnutia prijaté oboma súdmi sú podľa zásady úplnej viacjazyčnosti dostupné v každom z nich, pokiaľ nie je stanovená výnimka. Zvýšenie počtu úradných jazykov viedlo aj k prudkému nárastu počtu jazykových kombinácií: z 12 v roku 1952 na dnešných 552.



Aj počet zamestnancov súdnej inštitúcie sa zvýšil - z 1010 v roku 2000 na 1641 po rozšírení v roku 2004. Po "veľkom rozšírení" bolo 10 nových sudcov vymenovaných na Súdny dvor a 10 sudcov na prvostupňový Všeobecný súd. Počet generálnych advokátov na Súdnom dvore sa v roku 2004 nemenil, zostalo ich osem. Až v roku 2013 sa počet generálnych advokátov zvýšil na 11.



Rovnako rástol aj rozpočet inštitúcie - v roku 2000 to bolo 131,3 miliónov eur, v roku 2023 486 miliónov eur.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)