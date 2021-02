Súdny dvor EÚ pokutoval Španielsko pre chýbajúcu legislatívu

Brusel 25. februára (TASR) - Súdny dvor Európskej únie udelil vo štvrtok Španielsku pokutu vo výške 15 miliónov eur za to, že do svojich zákonov netransformovalo pravidlá EÚ týkajúce sa ochrany osobných údajov. Madrid zároveň bude musieť odteraz platiť za každý ďalší deň, v ktorom príslušné pravidlá nezavedie, ďalších 89.540 eur. Informovala o tom agentúra AFP.



Členské štáty EÚ mali do 6. mája 2018 povinnosť zapracovať do svojich zákonov smernicu EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov na účely predchádzania či vyšetrovania trestných činov.



Španielsko tak neurobilo a v júli 2018 a následne v januári 2019 dostalo vo veci varovný list. Európska komisia v tejto veci podala sťažnosť, pričom súd vo štvrtok rozhodol, že Španielsko si nesplnilo svoje povinnosti a musí zaplatiť pokutu.



Španielsku sa smernicu počas zmieneného obdobia do zákonov zapracovať nepodarilo, lebo tamojšia menšinová vláda na to nemala dostatok hlasov v parlamente, pripomína AFP.



Predmetná smernica chráni základné právo občanov na ochranu údajov vždy, keď príslušné orgány používajú osobné údaje na účely presadzovania práva. Smernica zabezpečuje najmä to, aby osobné údaje obetí, svedkov a osôb podozrivých zo spáchania trestných činov boli náležite chránené, a uľahčuje cezhraničnú spoluprácu v boji proti zločinu a terorizmu, približuje Európska komisia na svojej webstránke.