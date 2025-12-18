< sekcia Zahraničie
Súdny dvor EÚ: Poľský Ústavný súd porušil princípy práva EÚ
Súdny dvor vyhovel žalobe Európskej komisie, podľa ktorej Poľsko nesplnilo svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v EÚ.
Autor TASR
Luxemburg/Varšava 18. decembra (TASR) - Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) vo štvrtok rozhodol, že Poľsko porušilo svoje povinnosti vyplývajúce z práva Únie tým, že poľský Ústavný súd svojimi rozhodnutiami spochybnil zásadu prednosti a záväznosti práva EÚ a vyhlásil niektoré ustanovenia zmlúv EÚ za protiústavné. Súd zároveň konštatoval, že poľský Ústavný súd nie je nezávislým a nestranným tribunálom, keďže procesy vymenovania troch jeho sudcov a predsedu boli poznačené závažnými nezrovnalosťami, informuje varšavský spravodajca TASR podľa komunikátu SDEÚ.
Súdny dvor vyhovel žalobe Európskej komisie, podľa ktorej Poľsko nesplnilo svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v EÚ. Poľský Ústavný súd v rozsudkoch z 14. júla a 7. októbra 2021 vyhlásil niektoré ustanovenia zmlúv EÚ, ako ich vykladá SDEÚ, za nezlučiteľné s poľskou ústavou, čím spochybnil nadradenosť a jednotné uplatňovanie práva Únie. Poľský súd v nich vyhlásil, že určité výklady zmlúv EÚ, ako ich podal Súdny dvor, sú v rozpore s poľskou ústavou a že európski sudcovia prekročili svoje právomoci.
Podľa rozsudku SDEÚ poľský súd porušil zásadu efektívnej súdnej ochrany, keď odmietol právomoc vnútroštátnych súdov preskúmavať zákonnosť postupu pri vymenúvaní sudcov vrátane uznesení Národnej súdnej rady. Rovnako porušil túto zásadu, keď neuznal záväznosť predbežných opatrení nariadených SDEÚ vo veciach poľského súdnictva.
Súdny dvor zdôraznil, že Poľsko sa nemôže odvolávať na svoju ústavnú identitu, aby sa vyhlo rešpektovaniu spoločných hodnôt zakotvených v článku 2 Zmluvy o EÚ, ako sú právny štát, efektívna súdna ochrana a nezávislosť justície. „Tieto hodnoty predstavujú samotný základ identity Európskej únie, ku ktorej sa Poľsko dobrovoľne pripojilo. Po pristúpení sa tieto hodnoty konkrétne prejavujú v právne záväzných povinnostiach, ktorým sa členské štáty nemôžu vyhnúť,“ uviedol súd.
SDEÚ dodal, že vnútroštátne súdy nemôžu jednostranne určovať rozsah právomocí EÚ, keďže tieto otázky patria výlučne do právomoci súdov Únie.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Súdny dvor vyhovel žalobe Európskej komisie, podľa ktorej Poľsko nesplnilo svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v EÚ. Poľský Ústavný súd v rozsudkoch z 14. júla a 7. októbra 2021 vyhlásil niektoré ustanovenia zmlúv EÚ, ako ich vykladá SDEÚ, za nezlučiteľné s poľskou ústavou, čím spochybnil nadradenosť a jednotné uplatňovanie práva Únie. Poľský súd v nich vyhlásil, že určité výklady zmlúv EÚ, ako ich podal Súdny dvor, sú v rozpore s poľskou ústavou a že európski sudcovia prekročili svoje právomoci.
Podľa rozsudku SDEÚ poľský súd porušil zásadu efektívnej súdnej ochrany, keď odmietol právomoc vnútroštátnych súdov preskúmavať zákonnosť postupu pri vymenúvaní sudcov vrátane uznesení Národnej súdnej rady. Rovnako porušil túto zásadu, keď neuznal záväznosť predbežných opatrení nariadených SDEÚ vo veciach poľského súdnictva.
Súdny dvor zdôraznil, že Poľsko sa nemôže odvolávať na svoju ústavnú identitu, aby sa vyhlo rešpektovaniu spoločných hodnôt zakotvených v článku 2 Zmluvy o EÚ, ako sú právny štát, efektívna súdna ochrana a nezávislosť justície. „Tieto hodnoty predstavujú samotný základ identity Európskej únie, ku ktorej sa Poľsko dobrovoľne pripojilo. Po pristúpení sa tieto hodnoty konkrétne prejavujú v právne záväzných povinnostiach, ktorým sa členské štáty nemôžu vyhnúť,“ uviedol súd.
SDEÚ dodal, že vnútroštátne súdy nemôžu jednostranne určovať rozsah právomocí EÚ, keďže tieto otázky patria výlučne do právomoci súdov Únie.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)