< sekcia Zahraničie
Súdny dvor EÚ potvrdil rekordnú pokutu pre Google
Google v konaní pred Komisiou argumentoval, že prepojenie aplikácie Google Search a prehliadača Chrome bolo nevyhnutné, najmä z dôvodu zabezpečenia príjmov z jeho investície do systému Android.
Autor TASR,aktualizované
Luxemburg 2. júla (TASR) - Najvyšší súd EÚ vo štvrtok potvrdil rekordnú pokutu vo výške 4,1 miliardy eur (4,7 miliardy dolárov), ktorú Európska komisia udelila spoločnosti Google za protisúťažné praktiky súvisiace s jej operačným systémom Android. Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) zamietol odvolanie amerického technologického giganta, ktorý sa snažil zvrátiť sankciu uloženú ešte v roku 2018. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Komisia pôvodne v roku 2018 vymerala pokutu vo výške 4,3 miliardy eur. Spoločnosť Google nezákonne posilnila svoje dominantné postavenie tým, že výrobcom mobilných telefónov ponúkala vyhľadávač Google Search výlučne ako súčasť balíka s ďalšími aplikáciami Google, platila im za predinštalovanie vyhľadávača Google Search ako jedinej vyhľadávacej aplikácie a bránila vývoju konkurenčných aplikácií, argumentovala v tom čase Komisia.
Google si podľa Komisie týmto spôsobom zabezpečil, že jeho vyhľadávač a internetový prehliadač Chrome boli nainštalované na takmer všetkých zariadeniach s operačným systémom Android. Komisia ďalej kritizovala dohodu, na základe ktorej výrobcovia zariadení so službami Google nesmeli predávať smartfóny s alternatívnymi verziami systému Android, ktoré neboli schválené spoločnosťou Google. Podľa jej názoru sa spoločnosť prostredníctvom týchto obmedzení snažila upevniť svoju pozíciu v oblasti vyhľadávacích nástrojov a zvýšiť príjmy z reklamy.
Google v konaní pred Komisiou argumentoval, že prepojenie aplikácie Google Search a prehliadača Chrome bolo nevyhnutné, najmä z dôvodu zabezpečenia príjmov z jeho investície do systému Android. Podnik, ktorý medzičasom svoj obchodný model zmenil, sa proti pôvodnému rozhodnutiu Komisie odvolal.
Všeobecný súd EÚ pokutu v roku 2022 znížil len mierne, a to o 200 miliónov eur. Rozhodnutie, proti ktorému sa Google a jeho materský koncern Alphabet odvolali, teraz SDEÚ definitívne potvrdil. Všeobecný súd EÚ pri posudzovaní prípadu neurobil žiadne chyby, konštatoval najvyšší súdny tribunál EÚ.
Komisia pôvodne v roku 2018 vymerala pokutu vo výške 4,3 miliardy eur. Spoločnosť Google nezákonne posilnila svoje dominantné postavenie tým, že výrobcom mobilných telefónov ponúkala vyhľadávač Google Search výlučne ako súčasť balíka s ďalšími aplikáciami Google, platila im za predinštalovanie vyhľadávača Google Search ako jedinej vyhľadávacej aplikácie a bránila vývoju konkurenčných aplikácií, argumentovala v tom čase Komisia.
Google si podľa Komisie týmto spôsobom zabezpečil, že jeho vyhľadávač a internetový prehliadač Chrome boli nainštalované na takmer všetkých zariadeniach s operačným systémom Android. Komisia ďalej kritizovala dohodu, na základe ktorej výrobcovia zariadení so službami Google nesmeli predávať smartfóny s alternatívnymi verziami systému Android, ktoré neboli schválené spoločnosťou Google. Podľa jej názoru sa spoločnosť prostredníctvom týchto obmedzení snažila upevniť svoju pozíciu v oblasti vyhľadávacích nástrojov a zvýšiť príjmy z reklamy.
Google v konaní pred Komisiou argumentoval, že prepojenie aplikácie Google Search a prehliadača Chrome bolo nevyhnutné, najmä z dôvodu zabezpečenia príjmov z jeho investície do systému Android. Podnik, ktorý medzičasom svoj obchodný model zmenil, sa proti pôvodnému rozhodnutiu Komisie odvolal.
Všeobecný súd EÚ pokutu v roku 2022 znížil len mierne, a to o 200 miliónov eur. Rozhodnutie, proti ktorému sa Google a jeho materský koncern Alphabet odvolali, teraz SDEÚ definitívne potvrdil. Všeobecný súd EÚ pri posudzovaní prípadu neurobil žiadne chyby, konštatoval najvyšší súdny tribunál EÚ.