Súdny dvor EÚ prvýkrát rozhodol o neutralite internetu

Brusel/Luxemburg 15. septembra (TASR) - Súdny dvor EÚ v utorok po prvý raz podal výklad nariadenia Únie, ktoré zakotvuje "neutralitu internetu". Urobil tak v rámci sporu maďarských úradov so spoločnosťou Telenor.



Súdna inštancia so sídlom v Luxemburgu v utorok okrem iného rozhodla, že poskytovateľ prístupu k internetu nemôže uprednostňovať určité aplikácie a služby v ponukách, z ktorých tieto aplikácie profitujú.



Podľa súdu to vyplýva z nariadenia EÚ z roku 2015, ktoré zakotvuje požiadavky na ochranu práv užívateľov internetu a nediskriminačné zaobchádzanie s jeho prevádzkou.



Spoločnosť Telenor sídliaca v Maďarsku poskytuje najmä služby prístupu k internetu. Svojim zákazníkom ponúka dva balíky služieb preferenčného prístupu ("nulová tarifa"), ktoré sa vyznačujú tým, že objem prenosu dát cez určité špecifické služby a aplikácie sa neodpočítava od spotrebovaných dát, ktoré si zákazníci predplatili. Zákazníci môžu po vyčerpaní tohto objemu dát naďalej používať tieto špecifické aplikácie a služby bez obmedzení, hoci na ostatné aplikácie a služby sa uplatnia opatrenia blokovania alebo spomaľovania prevádzky.



Maďarský úrad pre komunikáciu a médiá začal dve právne konania s cieľom preskúmať súlad týchto dvoch balíkov služieb s nariadením EÚ, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu. Úrad skonštatoval, že uvedené balíky služieb nerešpektovali povinnosť rovnakého a nediskriminačného zaobchádzania uvedeného v nariadení EÚ a rozhodol, že Telenor musí tieto praktiky ukončiť.



Súd hlavného mesta Budapešť, ktorý riešil obe žaloby, sa obrátil na Súdny dvor EÚ. Žiadal o výklad príslušného európskeho nariadenia, ktoré zaručuje koncovým užívateľom služieb prístupu k internetu viacero práv a zakazuje poskytovateľom takýchto služieb používať obchodné praktiky obmedzujúce výkon týchto práv.



Súdny dvor vo svojom utorňajšom rozsudku zdôraznil základnú zásadu otvorenosti internetu, označovanú aj ako "neutralita siete".



Súd ďalej dospel k záveru, že výkon práv koncových užívateľov môže obmedziť aj uzatváranie dohôd, ktorými si dotknutí zákazníci objednajú balíky služieb, v ktorých sa nulová tarifa spája s opatreniami blokovania alebo spomaľovania prevádzky.



Takéto balíky služieb môžu podľa sudcov mať ten účinok, že ešte viac rozšíria používanie uprednostňovaných aplikácií a služieb a obmedzia používanie iných dostupných aplikácií a služieb, ktoré poskytovateľ technicky sťažuje, či dokonca znemožňuje.



Okrem toho Súdny dvor rozhodol, že opatrenia na spomaľovanie alebo blokovanie prevádzky sa nezakladajú na technických požiadavkách na kvalitu služby, ale čisto na obchodných kritériách. Preto tieto opatrenia treba považovať za nezlučiteľné s ustanoveniami nariadenia EÚ týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu.







Spravodajca TASR Jaromír Novak