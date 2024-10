Súdny dvor EÚ: Rumunsko musí uznať zmenu mena a rodu svojmu občanovi

Brusel/Luxemburg 4. októbra (TASR) - Členské štáty EÚ musia uznať zmenu krstného mena a pohlavia získanú v iných členských krajinách eurobloku. Rozhodol o tom v piatok Súdny dvor EÚ z Luxemburgu, ktorý dal za pravdu rumunskému občanovi v spore s jeho domovskou krajinou, informuje spravodajca TASR.



Súdny dvor spresnil, že odmietnutie členského štátu uznať zmenu krstného mena a rodu, ku ktorej legálne došlo v inom členskom štáte Únie, je v rozpore s právami občanov EÚ.



Rumunský občan, ktorého pohlavie bolo pri jeho narodení v Rumunsku zapísané ako ženské, sa v roku 2008 presťahoval do Spojeného kráľovstva, vtedy členskej krajiny EÚ, kde nadobudol britské štátne občianstvo, pričom si ponechal aj to rumunské. V Spojenom kráľovstve, kde má bydlisko, si v roku 2017 zmenil krstné meno a znenie svojho občianskeho oslovenia zo ženského na mužské a v roku 2020 bola legálne uznaná jeho mužská rodová identita.



V máji 2021 na základe dokumentov zo Spojeného kráľovstva, ktoré tieto zmeny potvrdili, požiadal rumunské správne orgány, aby do jeho rodného listu zapísali údaje týkajúce sa zmeny jeho krstného mena, pohlavia a osobného identifikačného čísla tak, aby zodpovedali mužskému pohlaviu. Zároveň požiadal, aby mu bol vydaný nový rodný list s novými údajmi.



Rumunské orgány jeho žiadosti zamietli. Vyzvali ho na nové konanie o zmene rodovej identity na rumunských súdoch. Na základe svojho práva na slobodný pohyb a pobyt v rámci EÚ dotknutý občan požiadal súd v Bukurešti, aby nariadil zosúladenie jeho rodného listu s jeho novým krstným menom a rodovou identitou, ktoré boli uznané v Spojenom kráľovstve.



Rumunský súd sa obrátil na Súdny dvor EÚ s otázkou, či je vnútroštátna právna úprava, na ktorej sa zakladá rozhodnutie rumunských orgánov o zamietnutí, v súlade s právom Únie a či má na tento spor nejaký vplyv brexit.



Súdny dvor skonštatoval, že právna úprava členského štátu, ktorá neumožňuje uznať a zapísať do rodného listu jej štátneho príslušníka zmenu krstného mena a rodovej identity, ku ktorým legálne došlo v inom členskom štáte, v tomto prípade v Spojenom kráľovstve, je v rozpore s právom Únie. To platí aj vtedy, ak žiadosť o uznanie zmeny bola podaná už po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie.



V rozsudku sa spresňuje, že zmena krstného mena a rodovej identity, ktoré sú základom sporu, prebehli ešte pred brexitom a počas prechodného obdobia, ktoré nasledovalo po ňom. Tieto zmeny sa preto musia považovať za zmeny, ku ktorým došlo v členskom štáte Únie.



"Skutočnosť, že Spojené kráľovstvo už nie je členským štátom EÚ, nemá vplyv na uplatňovanie práva Únie v tejto veci," určil súd.



Súdny dvor EÚ zároveň vysvetlil, že odmietnutie členského štátu uznať žiadateľovi zmenu rodovej identity, ktorá bola legálne nadobudnutá v inom členskom štáte, bráni jeho výkonu práva na voľný pohyb a pobyt.