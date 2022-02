Súdny dvor EÚ sa nebude zaoberať žalobou ČR ohľadne poľskej bane Turów

Brusel 8. februára (TASR) - Súdny dvor Európskej únie vyškrtol zo svojho registra prípad súvisiaci so žalobou Českej republiky voči Poľsku ohľadne ťažby v poľskej hnedouhoľnej bani Turów. Urobil tak ešte 4. februára po tom, čo sa na riešení sporu dohodli vlády oboch krajín. Informuje o tom TASR na základe utorkového tweetu Súdneho dvora.



O tom, že Česko stiahlo žalobu voči Poľsku, informoval v piatok 4. februára poľský premiér Mateusz Morawiecki. Obe vlády dosiahli dohodu ohľadne ťažby v Turówe minulú stredu, o deň neskôr ju v Prahe podpísali premiéri Petr Fiala a Mateusz Morawiecki.



Česko žiadalo európsky súd o zastavenie ťažby v bani z dôvodov jej nepriaznivého vplyvu na životné prostredie. Podľa Prahy baňa prispieva k zníženiu hladiny podzemnej vody v prihraničných oblastiach. Environmentálni aktivisti a tamojší obyvatelia sa okrem toho sťažujú aj na hluk a prašné prostredie.



Súdny dvor v reakcii na sťažnosť Prahy vlani v máji nariadil Poľsku okamžité zastavenie ťažby. Po tom, čo Varšava toto rozhodnutie nerešpektovala, súd v septembri uložil Poľsku povinnosť platiť Európskej komisii denné penále vo výške 500.000 eur.



Poľsko sa v rámci dohody s českou vládou zaviazalo postaviť ochranný val a tiež podzemnú stenu, ktorá by mala zabrániť odtoku podzemných vôd z ČR. Vlády sa dohodli aj na päťročnom súdnom dohľade. Podľa Morawieckého nepôjde o stály dohľad, ale o prípadný zásah nezávislého subjektu, ak by nastali pochybnosti ohľadom dodržiavania dohody. Poľsko má ďalej zlepšovať ovzdušie v okolí bane a až do ukončenia stavby monitorovať kvalitu vzduchu, rovnako ako množstvo podzemnej vody a intenzitu hluku.



Podľa environmentálnej organizácie Greenpeace však dohoda nedostatočne chráni životné prostredie, pretože neobmedzuje samotnú ťažbu uhlia. Organizácia upozorňuje, že výstavba steny nezabráni odtoku podzemnej vody.



Varšava hneď po podpísaní zmluvy poslala Česku 45 miliónov eur ako odškodné.



Európska komisia v utorok oznámila, že Varšave strhne z eurofondov 15 miliónov eur z dôvodu nezaplatila pokút za prevádzkovanie bane Turów. Poľská vláda sa proti tomuto rozhodnutiu chce odvolať.