Eurorparlament doplatil na nedostatočnú nestrannosť

Brusel/Luxemburg 7. novembra (TASR) - Aliancia pre priamu demokraciu v Európe (ADDE), celoeurópska politická platforma, v ktorej dominovala Strana nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP), vyhrala spor s Európskym parlamentom (EP) týkajúci sa vrátenia sumy vo výške 172.655 eur. Oznámil to vo štvrtok Súdny dvor EÚ s poukázaním na nedostatok nestrannosti europarlamentu.



Súdna inštancia z Luxemburgu zrušila rozhodnutie Európskeho parlamentu, ktoré požadovalo od euroskeptickej ADDE spätné preplatenie desiatok tisíc eur z fondov EÚ, zároveň však spresnila, že EP mal právo požadovať bankové záruky a obmedziť predbežné financovanie tejto skupiny v rozpočtovom roku 2017.



Vedenie EP požiadalo Alianciu pre priamu demokraciu v Európe o splatenie 172.655 eur v roku 2016 na základe informácií, že táto skupina využila financie z rozpočtu EÚ na domácu predvolebnú kampaň, čím porušila pravidlá týkajúce sa rozpočtových výdavkov. EP uvedenej skupine na rok 2015 vyčlenil financie vo výške 1.241.725 eur, následne však externý audit naznačil, že 500.615,55 eur z pridelených prostriedkov bola v danom rozpočtovom roku použitá neoprávnene a preto by ADDE mala vrátiť 172.655 eur.



V decembri 2016 predsedníctvo EP pri rozhodovaní o rozpočtoch pre jednotlivé politické skupiny na rok 2017 vyčlenilo pre ADDE iba 1.102.642,71 eur - išlo o 33-percentné zníženie sumy, na ktorú mala ADDE nárok. Vedenie EP to zdôvodnilo tým, že "ukrátená" skupina musí predložiť bankové záruky, vzhľadom na skutočnosť, že nemá dostatok vlastných finančných zdrojov na fungovanie.



ADDE následne podala súdnu žalobu proti obom rozhodnutiam predsedníctva EP založenú na tvrdení, že v orgáne, ktorý prijal rozhodnutie v jej neprospech, nebol ani jeden zástupca "euroskeptických" strán z tejto inštitúcie, a že člen vedenia EP zodpovedný za monitorovanie dokumentov týkajúcich sa financovania celoeurópskych politických strán, ešte pred prijatím sankčného rozhodnutia mal na adresu ADDE "nepriateľské" pripomienky. Súdny dvor vo svojom štvrtkovom rozsudku skonštatoval, že v prvom rozhodnutí bola nestrannosť EP vážne ohrozená - z dôvodu zloženia predsedníctva EP - a nešlo o "spravodlivé" rozhodnutie. Sudcovia upozornili, že členovia vedenia EP sa musia zdržať verejných vyhlásení týkajúcich sa riadneho alebo nesprávneho spravovania finančných prostriedkov európskych politických strán v období skúmania príslušných dokumentov.



Pri druhom bode žaloby dal Súdny dvor za pravdu europarlamentu, lebo poukázal na skutočnosť, že nedošlo k porušeniu zásady rovnosti zaobchádzania, keďže predsedníctvo EP v decembri 2016 prijalo podobné opatrenia na zníženie finančných rizík voči siedmim politickým skupinám, vrátane ADDE.