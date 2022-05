Súdny dvor EÚ vrátil imunitu trojici katalánskych poslancov EP

Brusel 24. mája (TASR) - Súdny dvor Európskej únie v utorok dočasne navrátil imunitu bývalému katalánskemu premiérovi Carlesovi Puigdemontovi i ďalším dvom poslancom Európskeho parlamentu (EP) Tonimu Comínovi a Clare Ponsatíovej. TASR správu prevzala z agentúry AFP a webovej stránky televízie RTVE.



Trojica europoslancov žiadala vrátenie imunity s odôvodnením, že im inak hrozí zatknutie. To sa stalo Puigdemontovi, ktorého vlani v septembri zadržali na Sardínii.



Súd v utorok zrušil svoje predchádzajúce rozhodnutie z minulého roka, keď odmietol vrátiť tejto trojici imunitu s odôvodnením, že im zatknutie nehrozí.



Utorkové rozhodnutie súdu je len predbežné, píše RTVE. Súdny dvor EÚ má ešte rozhodnúť vo veci odvolania týchto poslancov voči rozhodnutiu Európskeho parlamentu o odobratí imunity. Tú im EP odobral ešte v marci 2021.



Toto rozhodnutie Európskeho parlamentu potvrdil koncom júla i Všeobecný súd EÚ v Luxemburgu, čím zrušil súdny verdikt z júna, na základe ktorého separatistickí politici predbežne získali právnu ochranu poskytovanú poslancom EP.



Puigdemont, Comín a Ponsantiová boli do EP zvolení v roku 2019. Všetci traja europoslanci sú členmi strany Spoločne pre Katalánsko (Junts per Catalunya – JxCAT) a v súčasnosti žijú v exile. V Španielsku im hrozí zatknutie pre obvinenia z podnecovania na vzburu, ktoré súvisia s pokusom Katalánska vyhlásiť nezávislosť prostredníctvom referenda usporiadaného v roku 2017.