Súdny dvor EÚ začal pojednávanie o ťažbe v poľskej bani Turów

Varšava 9. novembra (TASR) - Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) začal v utorok pojednávanie vo veci zastavenia ťažby v poľskej hnedouhoľnej bani Turów, o ktoré súd žiada Česká republika, informovala agentúra PAP.



Česká republika na pôde súdu podala žalobu na Poľsko. Baňa Turów podľa ČR prispieva k zníženiu hladiny podzemnej vody v pohraničných oblastiach.



Štátny tajomník poľského ministerstva pre klímu a životné prostredie Piotr Dziadzio pred súdom uviedol, že tvrdenia ČR o nedostatku podzemnej vody sú "nepodložené".



"Máme k dispozícii viacero analýz, ktoré jasne potvrdzujú, že tieto tvrdenia sú v porovnaní so skutočným stavom vecí príliš nereálne," povedal.



Námestník českého ministra zahraničných vecí Martin Smolek však tvrdil, že Praha má vedecký dôkaz potvrdzujúci, že vplyv bane Turów na životné prostredie je oveľa väčší ako údaje predložené Poľskom.



České geologické úrady však podľa Dziadzia takisto potvrdili tvrdenia Poľska. Povolenie na ťažbu v bani, ktoré je platné do roku 2026, bolo podľa jeho slov vydané v súlade so zákonmi Poľska i EÚ.



Dziadzio a Smolek sa podľa PAP zhodli, že obe krajiny sa usilujú o priateľské riešenie prostredníctvom rokovaní. Tie už trvajú niekoľko mesiacov. Posledné kolo rozhovorov medzi Poľskom a Českom sa uskutočnilo v piatok (5. novembra) v Prahe, pripomína PAP.



Česká vláda koncom februára oznámila, že v súvislosti s plánovaným rozšírením bane Turów podala na Poľsko na pôde SDEÚ žalobu.



Európsky súd v máji Poľsku nariadil, aby ťažbu v bani okamžite zastavilo, a to až do konečného rozhodnutia v prípade predmetnej žaloby. Poľsko toto predbežné opatrenie ignorovalo, preto súd v septembri uložil Varšave povinnosť platiť Európskej komisii denné penále vo výške 500.000 eur.