Súdny dvor EÚ zamietol odvolanie Poľska v spore o penále za ťažbu
Prípad súvisí s predbežným opatrením z mája 2021, ktorým SDEÚ na návrh Českej republiky nariadil Poľsku bezodkladne zastaviť ťažbu v bani Turów v tesnej blízkosti česko-poľskej hranice.
Luxemburg 22. januára (TASR) - Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) vo štvrtok zamietol kasačný opravný prostriedok Poľska v prípade pokračovania ťažby hnedého uhlia v bani Turów. Potvrdil tak svoje rozhodnutie, podľa ktorého dohoda o zmiernom riešení medzi Poľskom a Českom nemala spätný účinok na už splatné sankcie, informuje varšavský spravodajca TASR podľa oznámenia SDEÚ.
Prípad súvisí s predbežným opatrením z mája 2021, ktorým SDEÚ na návrh Českej republiky nariadil Poľsku bezodkladne zastaviť ťažbu v bani Turów v tesnej blízkosti česko-poľskej hranice. Poľsko rozhodnutie nerešpektovalo a súd mu preto uložil povinnosť platiť Európskej komisii penále 500.000 eur denne.
Po uzavretí dohody o zmiernom riešení sporu vo februári 2022 bolo konanie vo veci samej zastavené a penále prestalo nabiehať. Podľa Poľska dohoda mala za následok aj spätné zrušenie povinnosti zaplatiť už vzniknuté penále. Európska komisia s tým nesúhlasila a dlžnú čiastku započítala k sume, ktorú Poľsko dostalo z rozpočtu EÚ. Išlo o približne 68,5 milióna eur.
SDEÚ potvrdil, že uložené penále má zabezpečiť dodržiavanie predbežných opatrení a plnú účinnosť konečného rozhodnutia vo veci samej. Súd môže podľa rozhodnutia zmeniť alebo zrušiť účinky takéhoto opatrenia len do budúcnosti, nie so spätnou účinnosťou, a to ani na základe dohody medzi účastníkmi sporu.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
