Súdny dvor odmietol Mexiko, aby prijal opatrenia voči Ekvádoru

Haag 23. mája (TASR) - Medzinárodný súdny dvor (MSD) so sídlom v Haagu vo štvrtok odmietol požiadavku Mexika, aby prijal opatrenia voči Ekvádoru za vniknutie jeho ozbrojených zložiek na mexické veľvyslanectvo v Quite. TASR informuje podľa agentúry AFP a webovej stránky denníka El Diario.



Ekvádor už podľa sudcov poskytol záruky, že priestorom mexickej diplomatickej misie a rezidencie poskytuje plnú ochranu. MSD usúdil, že prijať takéto opatrenia nie je nevyhnutné a takisto nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo. Zdôraznil však, že je potrebné rešpektovať Viedenský dohovor o diplomatických stykoch z roku 1961.



Ekvádorské ozbrojené zložky pri incidente 5. apríla na mexickej ambasáde zadržali bývalého ekvádorského viceprezidenta Jorgeho Glasa, ktorému Mexiko udelilo politický azyl. V Ekvádore je však stíhaný za korupciu.



Mexiko sa na súd so sídlom v Haagu obrátilo 11. apríla. Žiadalo, aby Ekvádoru nariadil prijať primerané a bezprostredné opatrenia na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti diplomatických priestorov, ich majetku a archívov.



Ekvádor 29. apríla obvinil Mexiko zo zneužitia svojej diplomatickej misie na poskytnutie útočiska Glasovi, ktorého Quito považuje za osobu unikajúcu pred spravodlivosťou.



Súd sa prípadom zaoberal na prelome apríla a mája. Mexická vláda vtedy uviedla, že Ekvádor v medzinárodnom práve "prekročil čiary, ktoré sa nesmú prekročiť" a vytvoril "precedens", ktorý ovplyvní celé medzinárodné spoločenstvo.



Právny zástupca Mexika Alejandro Celorio Alcántara po štvrtkovom pojednávaní pre média uviedol, že jeho krajina je s rozhodnutím MSD "veľmi spokojná". Mexiko sa podľa jeho slov môže spoľahnúť na dôveryhodnosť Ekvádora i právne záväzky na pôde súdu.



Mexiko teraz MSD žiada, aby pozastavil členstvo Ekvádora v OSN, kým sa táto krajina verejne neospravedlní. Takisto chce, aby sa súd vyhlásil za príslušný súdny orgán, ktorý môže určiť zodpovednosť krajín s cieľom začať proces na vylúčenie z OSN.