Súdny dvor: Preprava hotovosti na ošetrenie do Ruska porušuje sankcie

Luxemburg 30. apríla (TASR) - Preprava hotovosti do Ruska s účelom jej využitia na lekárske ošetrenie je v rozpore so sankciami uvalenými Európskou úniou na Moskvu pre rozpútanie a pokračovanie vojny na Ukrajine. V stredu o tom rozhodol Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) v Luxemburgu, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



V máji 2022 mal cestujúci lietadlom smerujúcim do Moskvy pri prehliadke na letisku v nemeckom Frankfurte nad Mohanom pri sebe takmer 15.000 eur v nedeklarovanej hotovosti. Peniaze boli určené na pokrytie cestovných nákladov, ale aj na „ošetrenie zubov, hormonálnu liečbu na klinike pre liečbu neplodnosti a liečbu po operácii prsníkov na klinike plastickej chirurgie v Rusku“, uvádza súd.



Colníci peniaze zaistili a cestujúcemu nechali približne 1000 eur na pokrytie cestovných nákladov. Miestny súd neskôr osobu odsúdil za nelegálny vývoz bankoviek a tá podala odvolanie. Okresný súd sa pri odvolaní obrátil na SDEÚ, aby objasnil, či sa sankcie EÚ vzťahujú aj na prípad, keď sú určené na osobnú lekársku starostlivosť. Podľa európskych sankcii je vývoz hotovosti do Ruska zakázaný.



Súdny dvor konštatoval, že do Ruska možno vyviezť hotovosť „výlučne na zabezpečenie potrebnej cesty a pobytu a lekárske ošetrenia nenapĺňajú potreby vyplývajúce z cesty alebo pobytu“.