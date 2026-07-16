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Súdny dvor: Španielska amnestia pre separatistov neporušuje právo EÚ

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zákon o amnestii sa týka katalánskych separatistov zapojených do usporiadania zakázaného referenda a neúspešného pokusu o vyhlásenie nezávislosti Katalánska v roku 2017.

Autor TASR
Madrid 16. júla (TASR) - Sporný španielsky zákon o amnestii pre katalánskych separatistov nie je v rozpore s predpismi Európskej únie. Rozhodol o tom Súdny dvor EÚ, informovali vo štvrtok agentúry AFP a Reuters.

Zákon, ktorý schválila dolná komora španielskeho parlamentu v roku 2024, bol súčasťou dohody medzi vládnymi socialistami a katalánskymi separatistickými stranami. Dohoda umožnila premiérovi Pedrovi Sánchezovi zostať pri moci po voľbách v roku 2023, viedla však aj k rozsiahlym protestom.

Súdny dvor EÚ štvrtkovým verdiktom objasnil rozsah a limity právomocí členských štátov Únie pri prijímaní zákonov o amnestii v rámci predpisov Únie. Stotožnil sa s dlhodobým argumentom španielskej vlády, že zákon nie je v rozpore s jej právom.

Súd nemá námietky proti zákonu, ktorý s cieľom zmierniť inštitucionálne a politické napätie a uľahčiť proces zmierenia stanovuje zánik trestnej zodpovednosti,“ uviedol jeden zo sudcov v Luxemburgu pri vynesení verdiktu.

Rozhodnutie by podľa AFP mohlo umožniť lídrovi katalánskych separatistov Carlesovi Puigdemontovi vrátiť sa do Španielska pred parlamentnými voľbami naplánovanými na budúci rok. V súčasnosti žije v dobrovoľnom exile v Belgicku. V Španielsku mu však v ďalšom prípade hrozí zadržanie pre obvinenie zo sprenevery.

Zákon o amnestii sa týka katalánskych separatistov zapojených do usporiadania zakázaného referenda a neúspešného pokusu o vyhlásenie nezávislosti Katalánska v roku 2017.

Kroky zo strany niekdajšej regionálnej vlády pod vedením Puigdemonta spustili najvážnejšiu politickú krízu v Španielsku za posledné desaťročia. Madrid vtedy odvolal katalánsku vládu, rozpustil regionálny parlament a región si zobral pod svoju správu. Separatistických vodcov zadržali a uväznili, aj keď viacerí z nich, napríklad aj Puigdemont, pred stíhaním ušli do zahraničia.

Španielska pravica pre dohodu obvinila Sáncheza z porušovania zásad právneho štátu a z toho, že podnecovateľom „prevratu“ nechal udeliť milosť s cieľom udržať sa pri moci.
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